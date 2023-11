Mangiare al ristorante a prezzi fissi, c'è il piano del governo: come funziona

Il governo ha un piano per mettere dei menù a prezzi fissi nei ristoranti contro l'aumento dei prezzi. L'iniziativa si chiama "Aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più" e verrà messa in campo dal Ministero delle Imprese e del made in Italy. Lo scopo è di portare più famiglie con figli nei ristoranti, grazie a menù scontati. Ancora non c'è nulla di definito, ma se ne sta parlando e si stanno delineando i contorni dell'operazione: c'è già qualcosa che sappiamo.

Come funzionano i menù fissi nei ristoranti: i prezzi

Secondo quanto si apprende da partecipanti alle riunioni, si sono svolti i primi incontri al ministero con le associazione delle imprese della ristorazione e delle famiglie per scrivere un protocollo come quello del carrello anti-inflazione sui beni di prima necessità. In dettaglio l'iniziativa prevedrebbe menù bambini a meno di 10 euro, piatti del territorio a prezzi calmierati o altri menù a prezzi scontati.

Nel verbale di un incontro, che si è tenuto il 7 novembre ed è stato seguito da aggiornamenti, si legge che "la riunione nasce con l'obiettivo di promuovere nuove idee affinché i gruppi familiari (soprattutto quelli numerosi) possano frequentare i ristoranti che, invece, molto spesso sono oggetto di segnalazioni legate a prezzi elevati". L'auspicio indicato dal Mimit nel testo "sarebbe quello di definire un protocollo che consenta l'attivazione e l'annuncio dell'iniziativa a partire dai primi giorni di dicembre".

