Mercato libero e tutelato, convenienza invertita: cosa cambia per le bollette

Il mercato tutelato dell'energia elettrica diventa più conveniente del libero. L'ultimo aggiornamento dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) mostra che i prezzi nella bolletta della luce in maggior tutela sono diventati minori, l'opposto rispetto a quanto si era visto nei mesi precedenti. Il motivo principale è il costo della componente energia, la voce principale in bolletta che indica quanto si paga per il consumo di luce e gas, aumentata nel libero mercato e diminuita nel tutelato. In più da Arera è arrivata anche una buona notizia che riguarda tutti: in generale i prezzi sono diminuiti. Ma ora la convenienza dei due mercati si è invertita.

Come cambiano i prezzi nel mercato libero e tutelato: cosa conviene adesso

L'andamento dei prezzi della luce nella maggior tutela è diventato più conveniente rispetto al mercato libero. L'aggiornamento è arrivata dall'audizione del presidente di Arera, Stefano Besseghini, in Commissione attività produttive della Camera. I dati esaminati si riferiscono all'ultima parte del 2023 e sono definiti "attendibili", visto che la percentuale di copertura degli operatori è del 93 per cento, ma ancora "provvisori". Ma il trend è ben visibile dal grafico sotto.

La convenienza dei due mercati dell'energia elettrica si è invertita. Nella seconda metà del 2023 "il differenziale tra mercato libero e servizio di maggior tutela

è tornato molto significativamente - dice Arera - a favore di quest'ultima". Infatti, il prezzo medio totale del mercato tutelato è di 28 centesimi al kilowattora, rispetto ai 39 centesimi del mercato libero, una differenza di 11 centesimi, quasi il 40 per cento. Il motivo è la crescita della componente energia che nel libero è salita del 4,5 per cento rispetto ai sei mesi precedenti del 2023, mentre nel servizio di maggior tutela è scesa del 59 per cento.

Se quindi nei primi sei mesi dell'anno c'era una maggiore convenienza del mercato libero rispetto al tutelato, nella parte finale del 2023 i prezzi della maggior tutela sono diventati inferiori.

Mercato libero o tutelato, cosa scegliere nel 2024: le previsioni dei prezzi in bolletta

Nel 2024 le differenze dovrebbero assottigliarsi ma il mercato tutelato resterà più conveniente di quello libero. Circa 33 centesimi al kilowattora contro 38, una differenza di 5 centesimi. Nella proiezione Arera non ha incluso il servizio a tutele graduali, che dall'1 luglio riguarderà i clienti domestici non vulnerabili che non hanno ancora scelto il mercato liberto o che rientreranno in tutela entro il 30 giugno, e che godranno di prezzi, in media, inferiori di 130 euro annui rispetto alla maggior tutela.

Il passaggio definitivo dal mercato tutelato dell'elettricità a quello libero avverrà infatti l'1 luglio 2024. Gli utenti che a quella data non avranno scelto un operatore del mercato libero passeranno in automatico alle tutele graduali, il regime agevolato di migrazione che avrà costi di commercializzazione vicini allo zero e una tariffa decisa in parte da Arera e dall'operatore.

In ogni caso si parla di prezzi medi e nel mercato libero è sempre possibile cambiare offerta o fornitore. Il Portale offerte di Arera è un motore di ricerca delle tariffe di luce e gas che permette di confrontare tutte quelle disponibili in base alle proprie caratteristiche. Per ogni tariffa c'è la differenza di costo con il mercato tutelato in modo da scegliere la più conveniente. Dopo aver capito quali voci della bolletta guardare e quali soglie non superare, si può controllare se esistono offerte migliori sul e scegliere così quella più conveniente per risparmiare.