Mes, il governo prende tempo: se ne riparla tra 4 mesi

Per ratificare il Mes se ne riparla a novembre. Oggi, 5 luglio 2023, la Camera ha approvato la questione sospensiva sull'esame del Ddl di ratifica del Mes presentata dalla maggioranza. I voti favorevoli sono stati 195, i contrari 117. Hanno votato contro la sospensiva tutte le forze di opposizione. Il documento dispone uno stop di quattro mesi al provvedimento per l'approvazione del Meccanismo europeo di stabilità. Il governo Meloni prende così del tempo su un dossier delicato: in passato i membri dell'attuale maggioranza si sono mostrati parecchio critici nei confronti del Mes, chiudendo a qualsiasi partecipazione dell'Italia.

Perché si parla (di nuovo) tanto del Mes

Il Mes è il Meccanismo europeo di stabilità, anche conosciuto come "Fondo salva Stati". Ha lo scopo di fornire assistenza finanziaria sotto forma di prestiti ai Paesi dell'Eurozona che ne facciano richiesta perché in gravi difficoltà finanziarie. La disponibilità del Fondo è di 500 miliardi di euro, l'Italia ne ha già versati oltre 14 e può vantare il diritto di veto.

Il nostro Paese è rimasto l'unico a non aver ratificato il Mes, ora riformato rispetto alla versione originaria. Negli anni i partiti di centrodestra, ora forze di governo come Lega e Fratelli d'Italia, e il Movimento 5 Stelle hanno demonizzato il Meccanismo, facendone una battaglia ideologica. Adesso che manca solo l'Italia e mentre ci sono in ballo altre negoziazioni con Bruxelles - come il Pnrr e la riforma del Patto di stabilità -, la situazione è cambiata e la pressione per la ratifica è aumentata.

Come detto più volte anche dalla Banca d'Italia il Mes non sarebbe dannoso per l'Italia, anzi, contribuirebbe a dare più garanzie al nostro debito pubblico, in aumento negli ultimi mesi. Ora il governo ha scelto di prendere tempo per continuare a usare la ratifica del Meccanismo per negoziare in Europa su altri temi, ma tra 4 mesi la discussione si svolgerà in un periodo delicato: a ridosso della legge di bilancio e a meno di due mesi dalla scadenza del 31 dicembre entro cui tutti e 20 i Paesi firmatari devono ratificarlo, pena il ritorno al vecchio Meccanismo.

L'altro rischio è il messaggio di debolezza dato sui mercati, fatto sostenuto anche dalle opposizioni, per la mancata approvazione di uno strumento che, a prescindere dal suo utilizzo, darebbe maggiori garanzie sulla stabilità finanziaria del Paese. Appuntamento ai primi di novembre dunque, quando la maggioranza potrebbe dover prendere decisioni impopolari per la sua base elettorale, ma necessarie.

