Come stanno davvero le cose sui licenziamenti Microsoft in Italia

Dopo Meta, Yahoo, e Ubisoft adesso tocca a Microsoft. La crisi dei colossi dell’informatica apre un nuovo fronte che coinvolge l’azienda di Redmond: 10mila licenziamenti in tutto il mondo, alcuni dei quali anche in Italia. Sono infatti 59 i lavoratori che rischiano di perdere il posto, tra cui 16 dirigenti: 52 nella sede di Milano e i restanti 7 in quella di Roma.

Microsoft, via ai licenziamenti in Italia

Un piano di riorganizzazione globale che dovrebbe garantire alla Microsoft un risparmio superiore al miliardo di dollari, tra tagli al personale e riduzione degli spazi. Con una lettera inviata lo scorso 30 marzo ai sindacati e al ministero del Lavoro, la multinazionale ha annunciato l’avvio della procedura per gli esuberi delle sedi italiane. Come confermato dalle fonti sindacali contattate da Today, i licenziamenti riguardano varie divisioni dell’azienda, dalle figure commerciali all’area vendite, fino al marketing e il supporto clienti.

Le cause della crisi

Una nuova "mannaia" per il settore hi-tech, che va inquadrata in uno scenario globale in cui tutte le big stanno provvedendo a una corposa revisione degli organici, con licenziamenti a pioggia in tutto il mondo, dai dirigenti ai semplici impiegati. Ma come motiva un colosso come la Microsoft questi tagli in Italia? Come confermato a Today da fonti sindacali, l’azienda ha spiegato le cause di questa decisione nel documento inviato alle sigle, sottolineando un periodo di crisi dell’intero settore iniziato con la fine della pandemia: "Nel periodo pandemico la spesa di famiglie e imprese in prodotti informatici è aumentata molto, grazie anche alla necessità di lavorare da remoto. Ma dopo due anni di crescita le vendite hanno fatto registrare una contrazione. Nell’ultimo periodo la spesa di aziende e consumatori in prodotti informatici si è notevolmente ridotta e si prevede che ciò avverrà anche nei mesi futuri".

Le ipotesi sul futuro

Nel documento inviato ai sindacati, Microsoft fa riferimento anche a un "progressivo peggioramento delle condizioni macroeconomiche e geopolitiche che, unite all’elevata inflazione, all’aumento dei prezzi dell’energia e la concorrenza sempre più agguerrita", hanno costretto il colosso a rivedere le sue strategie. Un cambio di rotta fatto sulla pelle dei lavoratori, che ha scatenato la preoccupazione delle sigle coinvolte. Mentre a livello globale le procedure stanno raggiungendo volumi importanti, la battaglia in Italia, dove i dipendenti Microsoft sono in tutto 1.080, è appena iniziata. Il prossimo 19 aprile è previsto un primo incontro con i sindacati nella sede di Assolombarda, associazione che affiancherà la filiale italiana della multinazionale nella procedura.

Sarà l’inizio di una trattativa in cui i sindacati proveranno a salvare i posti a rischio: "La procedura seguirà un iter specifico - spiegano le fonti contattate da Today - noi presenteremo diverse proposte, partendo ovviamente dalla ricollocazione interna del personale, anche se sappiamo che non sarà semplice. Come in altri casi simili è possibile che si arrivi a ridurre il numero di esuberi o che la contrattazione trovi un punto d’incontro con gli incentivi all’esodo". Ipotesi che le sigle metteranno sul tavolo, anche se l’azienda, nella comunicazione inviata ai sindacati, ha chiarito di "non poter adottare ammortizzatori sociali e di non avere la possibilità di riassorbire le eccedenze o di utilizzare misure di lavoro alternative". Un copione già visto per gli altri colossi della tecnologia: dopo il boom della pandemia è arrivato il brusco calo delle vendite e la necessità di tagliare il personale. Una crisi iniziata da lontano e che adesso è arrivata a toccarci molto da vicino.