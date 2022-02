Milleproroghe, la Camera conferma la fiducia. Più tempo per cartelle e prestiti Covid

Sul decreto Milleproroghe il governo ha incassato la fiducia della Camera, con 369 voti a favore e 41 contrari. Previsto per domani il voto finale sul provvedimento, che passerà poi all'esame del Senato. In arrivo misure importanti per sostenere le aziende in crisi per l'emergenza sanitaria Covid, con il rinvio delle rateazioni scadute per le cartelle esattoriali e una proroga dei termini per restituire i prestiti Covid. Queste misure, a differenza dell'abbassamento del tetto al contante, sembrano non aver diviso la maggioranza di governo.

Decreto Milleproroghe: più tempo per le cartelle a rate

Grazie ad un emendamento di Fi ci sarà più tempo per pagare le cartelle a rate. In poche parole, chi prima dell'8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020 (quest'ultima data per i contribuenti di Lombardia e Veneto della cosiddetta zona rossa Covid) era decaduto dal beneficio della rateazione delle cartelle, potrà presentare una nuova richiesta di dilazione dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 aprile 2022. Occhio però, si decade dal beneficio della rateazione dopo cinque rate non pagate, e non dieci come avveniva in precedenza. Inoltre, è stato posticipato al 30 giugno 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'Irap non versata e sospesa con il decreto Rilancio 2020, in caso di applicazione errata delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Ue per le misure di aiuto di Stato legate all'emergenza Covid. Ci sarà più tempo anche per pagare i prestiti fino a 30mila euro alle piccole imprese, con il rimborso del capitale che partirà solo dopo 24 mesi dall'erogazione. In questo caso, sarà possibile prolungare il temine di altri sei mesi.

Boccardi (Fi): serve una moratoria sui mutui pre-Covid

Le misure contenute nel Milleproroghe per sostenere le imprese dopo la pandemia Covid non sono sufficienti. A dichiararlo Michele Boccardi, senatore di Forza Italia: "Nel Milleproroghe, ad esempio, sono state inserite misure importanti per consentire una nuova proroga della rateazione delle cartelle esattoriali scadute e per procrastinare i rimborsi da parte di chi, piccole e medie imprese, persone fisiche esercenti attività di impresa, professionisti ecc., ha beneficiato dei 'prestiti Covid' con garanzia pubblica. Il problema è che da quest'ultimo vantaggio sono rimaste fuori le imprese che, accedendo al credito, avevano investito ingenti risorse nelle loro attività prima del Covid. Ci sono migliaia di imprese che non durante la pandemia, ma magari appena prima della diffusione del Covid, avevano richiesto mutui e altri finanziamenti ai quali adesso non possono più far fronte proprio per l'esplosione della crisi pandemica - spiega il senatore -. Una disparità di trattamento, fra imprese che hanno avuto accesso al credito durante e prima della pandemia, che non ha alcuna ragione d'essere e che deve essere al più presto sanata consentendo anche a queste ultime una moratoria almeno di 6 mesi del pagamento delle rate. Solo pochissime imprese sono riuscite ad onorare il versamento della rata di gennaio 2022, a dimostrazione che, pur volendo e pur con tutta la buona volontà, il drammatico calo dei ricavi di questi due anni non lascia alternative. Una moratoria - conclude Boccardi - appare come la sola soluzione per salvare da sicuro fallimento le imprese italiane e al contempo per salvare il sistema creditizio italiano".

Con il Milleproroghe 2022 arriva anche il bonus psicologo

Tra le altre misure contenute nel decreto Milleproroghe 2022, c'è il bonus psicologo per sostenere economicamente quelle persone che non sono riuscite a reagire prontamente al Covid, sviluppando ansia e depressione. "L'approvazione del bonus psicologo è un grande risultato e sarebbe superficiale oggi non guardare a quel tema - ha dichiarato il segretario del Pd Enrico Letta -. Un tema che ha a che fare con le relazioni fra i singoli e non solo. Ci sono difficoltà in campo sociale, in particolare tra i giovani e mi sento di mettere loro al centro, perché dobbiamo ascoltarli e far sì che siano sempre di più il cuore e il motore della nostra società".