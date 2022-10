Bollette a +250%, ma i parchi divertimento resistono (e fanno il pieno di gente)

L’ultima bolletta ha fatto tremare i polsi: +250% rispetto alla media del periodo. "Ma noi siamo un parco divertimenti, per sua natura energivoro, non si può risparmiare corrente sulla attrazioni e così per le pompe dell’acqua". Sabrina Mangia è direttrice marketing di Mirabilandia, il più grande parco divertimenti d’Italia, eterno rivale del veneto Gardaland. 850mila metri quadrati, 46 giochi, si trova tra Ravenna e Cervia, in Romagna. È stato inaugurato nel 1992, quest'anno è il trentennale. Dopo 2 anni di covid e relative aperture a singhiozzo, i mesi del 2022 sono quelli della rinascita. Il parco ha funzionato a pieno regime.

Pandemia: nessuno è stato licenziato

Non si arriva da stagioni facili. Durante il primo periodo pandemico, Mirabilandia ha offerto un tampone molecolare gratuito ai clienti, poi valevole anche per altre situazioni del quotidiano. "C'era un team medico dedicato - spiega Mangia -, è stato un investimento notevole, ma lo sforzo è stato apprezzato dai visitatori". A livello occupazionale si è parato il colpo. Del personale fisso nessuno è rimasto a casa. "Rimanendo chiusi obbligatoriamente i lavoratori stagionali ne hanno risentito, ma non ha dipeso dalla nostra volontà", sottolinea Mangia. Ora la sfida del rincaro energetico.

Mirabilandia, il parco fondato nel 1992 Mirabilandia apre il 4 luglio 1992. Tra i promotori anche Sanpaolo Finance e Publitalia '80. Gli esordi non sono semplici: 600mila presenze annue, lontane dalle previsioni. Di fatto, ci sono solo due giochi, Sierra Tonante e Rio Bravo, di vero richiamo. Ma il parco lentamente prende piede, grazie a continue innovazioni e iniziative speciali. Con la nuova proprietà a maggioranza tedesca, nel 1997, si investe in un nuove attrazioni come Eurowheel, Niagara, Pakal, Hurricane. Nel 2003 viene realizzato Mirabeach, un parco acquatico in stile caraibico. Si arriva a oltre 2 milioni di spettatori. Nel 2006, Mirabilandia viene acquisito dal colosso spagnolo Parques Reunidos (61 strutture nel mondo in 14 Paesi diversi). Oggi ha diversi primati italiani e nel continente sulle montagne russe: iSpeed è il più alto e veloce launch coaster in Italia, Katun il più lungo inverted coaster in Europa, Divertical è il più alto water coaster al mondo. Molto amato anche il programma degli show che propone, tra gli altri, “Hot Wheels City – La nuova sfida”, con il loop mobile più alto, 18 metri di altezza, mai eseguito prima in un parco divertimenti. Nel 2014 è stata inaugurata Dinoland, area dedicata al mondo dei dinosauri; due anni più tardi arriva una zona a tema Far West. Il 2019 è stato l'anno di Ducati World: 35mila metri quadrati per accogliere la prima area tematica al mondo ispirata a un brand motociclistico.

Mirabilandia in questo mese sta tenendo aperto con diverse iniziative per Halloween, piazzate strategicamente nei weekend. Si cerca di allungare il più possibile la stagione, e portare le famiglie al parco. Il clima mite, con un autunno dalle temperature piacevoli e mai piovoso, aiuta. Tutto le aree sono addobbate a tema horror. Ci sono nuovi spettacoli e attori in carne ed ossa moltiplicano l’effetto scenico, interagendo con gli spettatori. Sono stati ingaggiati 140 interpreti e 20 truccatori. Sembra di essere nel set di un film: i figuranti hanno costumi cinematografici molto impattanti. Non mancano animatronics realistici. Qualche anno fa i giochi erano stati aperti anche per Natale. "Un esperimento che era andato molto bene, ma le esperienze al chiuso non sono molte: per ora l’iniziativa rimane in stand-by", dice Mangia a Today.it.

Nessun aumento ai biglietti

Non sono previsti per ora aumenti di prezzi ai biglietti. "Le nostre tariffe sono mobili - sottolinea Mangia - e ovviamente prima si prenota più si risparmia. Ci sono anche abbonamenti annuali e promozioni. Il costo dipende dall’affluenza, dal periodo, insomma da diverse variabili". La risposta del pubblico è stata vigorosa. Lo scorso weekend c’erano lunghe file ai tornelli per l’apertura. Mirabilandia non dà numeri assoluti sui flussi, ma conferma che il 2022 dovrebbe chiudersi in ripresa rispetto al 2019, ultimo anno pre pandemia. Anche i ricavi, conferma la direttrice, risalgono vicini alla doppia cifra sul 2019. Nel piano di sviluppo quinquennale grosse novità sono previste nel 2024 e nel 2025. Ma è presto per annunciarle. "Saranno rivolte alle famiglie", conclude Mangia. Dal 29 ottobre al 2 novembre, intanto, arriva Antonio Casanova, l'illusionista reso noto da Striscia, con uno spettacolo