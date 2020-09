Modello 730: le novità per il 30 settembre

Si avvicina la scadenza per la presentazione del modello 730 di dichiarazione dei redditi. Il termine, fissato originariamente a fine luglio, è stato infatti spostato di quasi due mesi dai provvedimenti per fronteggiare la pandemia di Covid e così la consegna dovrà avvenire entro il prossimo 30 settembre 2020.

A cosa prestare attenzione nel modello 730

Diversi i dati cui prestare attenzione, ad iniziare dalle spese sanitarie che costituiscono una delle detrazioni più importanti: oltre 754milioni i dati processati dall'Agenzia delle Entrate per le precompilate dello scorso.

Le spese sanitarie per le quali si ha diritto alla detrazione Irpef (19%) sono quelle relative a:

prestazioni rese da un medico generico (incluse quelle di medicina omeopatica)

acquisto di medicinali (anche omeopatici) da banco o con ricetta medica

prestazioni specialistiche

analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie

prestazioni chirurgiche

ricoveri per degenze o collegati a interventi chirurgici

cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno)

acquisto o affitto di dispositivi medici e attrezzature sanitarie, comprese le protesi sanitarie.

Sono inoltre detraibili le seguenti spese di assistenza specifica che quest'anno, per la prima volta, anche se sostenute in forma privata, saranno riportate in automatico nel modello precompilato scaricabile dalla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate:

assistenza infermieristica e riabilitativa (per esempio, fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, eccetera)

prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente

dedicato all’assistenza diretta della persona

prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo

prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale

prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

Se le spese sanitarie sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale la detrazione spetta per l’importo del ticket pagato.

A partire dal 2020, la precompilata contiene anche le spese sostenute per i figli, riportate per la quota che risulta indicata a carico, e i contributi previdenziali versati all'Inps mediante il nuovo strumento del Libretto di famiglia.

Detraibili, infine, anche le spese relative agli interessi passivi sui mutui, specifici premi assicurativi, le spese per la cura degli animali domestici, le spese funebri, i contributi versati alla previdenza complementare, le erogazioni liberali effettuate con strumenti tracciabili.

Quando sarà erogato il credito Irpef

Se dalla dichiarazione emerge un credito Irpef, la liquidazione del relativo importo dovrà avvenire entro i due mesi successivi a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Attenzione: la precompilata non riporta i dati anagrafici del datore di lavoro che andranno inseriti per poter fruire del rimborso in busta paga. In alternativa al rimborso in vbusta paga è possibile richiedere la liquidazione del credito spettante direttamente dall'Erario: in questo caso il periodo di attesa è di 6 mesi dal termine di scadenza per la presentazione del dichiarativo e, quindi, marzo 2021.