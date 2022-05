Rimborso Irpef a luglio, c'è un problema: non va il sito dell'agenzia delle entrate

In tanti si sono precipitati sul sito dell'agenzia delle entrate per ottenere il rimborso Irpef in busta paga a luglio ma hanno trovato una brutta sorpresa. Da oggi 31 maggio infatti è possibile modificare e integrare la dichiarazione dei redditi, oppure accettare il 730 pre compilato senza modifiche: ma oggi è l'ultimo giorno per ottenere il rimborso nella busta paga di luglio: chi salta l’appuntamento odierno dovrà attendere un mese in più per i rimborsi. Questi, infatti, verranno effettuati dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico il secondo mese successivo a quello di invio della dichiarazione.

Al momento, però, la funzione di compilazione è inaccessibile. "Vi confermiamo che la funzionalità sarà attivata nel corso della giornata di oggi. Appena sarà possibile modificare e inviare la dichiarazione ne daremo notizia anche con un post sulla nostra pagina Facebook istituzionale", ha scritto su Facebook l'Agenzia.

Per l’accesso alla propria precompilata è necessario avere lo Spid o la carta d’identità elettronica. Entrando nell’area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate appare immediatamente l’opzione “accedi alla dichiarazione”.

In generale il 730 precompilato si considera modificato se vengono variati i redditi, gli oneri o le altre informazioni presenti nella dichiarazione oppure se sono inserite nuove voci non presenti.

Chi accetta il 730 con i dati precaricati dalle Entrate non subirà alcun tipo di controllo.

A partire dal 6 giugno (e fino al 20 giugno) si potrà annullare il 730 già inviato e presentare una nuova dichiarazione tramite l'applicazione web. La scadenza finale per l’invio del modello 730 è fissata al 30 settembre, i conguagli nella busta paga di novembre insieme al pagamento dell’eventuale acconto.

Per il modello redditi persone fisiche ci sarà tempo fino al 30 novembre.