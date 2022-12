Imu, Tari e altri tributi: come pagarli evitando le file

Pagare i tributi, come Tari e Imu, spesso comporta ore e ore di fila presso sportelli bancari e uffici postali.

Questo si traduce non solo in maggiore stress per il cittadino, ma anche in perdita di tempo che potresti dedicare ad altre attività oppure al lavoro.

Ma esiste una soluzione? Come si possono evitare le file negli uffici postali o gli appuntamenti in banca? L’ideale sarebbe, ad esempio, poter pagare le imposte nei bar mentre si sorseggia il caffè o si fa colazione, con una semplice carta prepagata.

Ti sembra un’utopia? Da oggi, invece, tutto ciò è possibile perché è nato un nuovo servizio che ti permetterà di pagare le imposte direttamente mentre fai colazione.

Mooney: come funziona il nuovo sistema di pagamento facile e veloce

Dalla collaborazione tra SisalPay e Banca 5, del gruppo Intesa Sanpaolo, nasce Mooney, ossia una carta con cui sarà possibile pagare IMU, TARI, F24 Unificato e tanti altri tributi nei 45.000 bar, tabacchi ed edicole abilitati.

Il nome Mooney nasce dalla fusione tra money, denaro, e moon ossia luna, ed è una carta prepagata ricaricabile.

Questo servizio si inserisce nell’ampia offerta Mooney già disponibile nei punti vendita, che dà a milioni di consumatori l’opportunità di pagare in pochi minuti ogni avviso di pagamento comodamente sotto casa e, soprattutto, evitando le file.

Come funziona? L’operazione è davvero semplicissima, i clienti devono solo avere con sé:

la delega F24

la propria carta d’identità

la tessera sanitaria.

E se devono pagare per qualcun altro? Nessun problema, basta portare anche la tessera sanitaria dell’intestatario della delega.

Con Mooney, quindi, tutti i pagamenti e le operazioni transazionali sono sempre accessibili, semplici e a portata di mano, grazie soprattutto alla capillarità del servizio e a una rete presente su tutto il territorio, anche nei comuni più remoti.

Un prodotto innovativo, comodo e accessibile, che ti permetterà di evitare le interminabili file negli uffici postali o di prendere un appuntamento nelle filiali bancarie.

Ma non è tutto, perché con la carta Mooney si può anche prelevare e fare acquisti all’estero e online, poiché sfrutta il circuito Visa.

Insomma puoi goderti il Natale, e non solo, perché con Mooney le scadenze fiscali non sono più un problema!