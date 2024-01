Msc, record di passeggeri e nuova campagna pubblicitaria

Il 2024 sarà un altro anno record per MSC Crociere. A partire dall’Italia, dove la Compagnia guidata dal Managing Director Leonardo Massa – terzo brand a livello globale e leader sempre più incontrastato in Mediterraneo – registrerà quest’anno un nuovo picco di movimentazione dei passeggeri, che saliranno a 4,2 milioni rispetto ai 4 milioni del 2023 (+5%), effettuando 1.075 scali e operando con ben 16 navi, su un totale di 22 della flotta complessiva, nei 14 porti toccati lungo le coste del Belpaese.

“L’Italia si conferma così sempre più al centro delle strategie internazionali di MSC Crociere. Un paese nel quale il settore crocieristico genera complessivamente una ricaduta economica pari a circa 15 miliardi di euro e dà lavoro a oltre 125.000 persone. In questo contesto, la leadership di MSC si esprime anche con gli investimenti per la costruzione di sei navi ‘Explora Journeys’ con Fincantieri – quantificabili in circa 3,5 miliardi di euro – che a loro volta hanno una significativa ricaduta sull’economia del Paese e sono in grado di assicurare migliaia di posti di lavoro sia nei cantieri che nell’indotto”, ha affermato Leonardo Massa, oggi a Milano, durante la tradizionale conferenza stampa di inizio anno svoltasi presso il nuovo temporary store “MSC Lighthouse”.

In conferenza stampa sono intervenuti anche il Direttore Commerciale Luca Valentini, che ha presentato le novità della programmazione crocieristica 2024/2025, con particolare focus sugli itinerari nei Caraibi, Nord Europa, Medio Oriente e Mediterraneo, e il Direttore Marketing Andrea Guanci, che ha illustrato i piani strategici relativi al posizionamento del brand nel corso della prossima stagione, tra progetti di comunicazione, partnership e content strategy.

Nell’occasione è stata presentata anche la nuova brand campaign globale della Compagnia “In viaggio verso la Bellezza” – realizzata con l’agenzia Dentsu Creative Italy – che incoraggia il pubblico a scoprire la bellezza delle crociere in modo più consapevole attraverso un profondo rispetto per l'oceano, il pianeta e l’ambiente. La bellezza, rappresentata nello spot da una voce narrante, invita il pubblico ad immergersi alla scoperta delle destinazioni del mondo, della natura e delle meravigliose esperienze a bordo e a terra.

“Abbiamo chiuso un 2023 che ha registrato - in Italia e non solo - numeri record sul fronte dei passeggeri che hanno deciso di trascorrere un’esperienza unica a bordo delle nostre navi. Nel 2024 abbiamo ulteriormente migliorato l’offerta dedicata al nostro Paese, con la possibilità di scegliere tra 16 navi in partenza da 14 scali in 10 diverse Regioni italiane. Quest’anno ci sarà poi un’altra importante novità per la Divisione crociere del Gruppo MSC, con l’arrivo in Mediterraneo di Explora I che proporrà itinerari da favola facendo scalo presso numerosi porti italiani. Il nostro obiettivo è garantire la più ampia scelta possibile di soluzioni di viaggio per un mercato che offre ancora tanti margini di crescita, ma che richiede il mantenimento di alti standard nei servizi offerti”, ha aggiunto Massa.

Tra le principali novità nella programmazione di quest’anno vi è il ritorno di MSC Crociere nel porto di Cagliari, oltre alla conferma di importanti scali serviti nel 2023. Un’offerta sempre più ampia, resa possibile anche grazie alla proficua collaborazione instaurata con le comunità locali di riferimento, che anche quest’anno permetterà ai passeggeri di visitare alcune delle meraviglie del nostro Paese. L’elenco completo dei porti italiani serviti comprende: Genova, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Ancona, Bari, Trieste, Cagliari, Messina, Brindisi, La Spezia, Olbia, Livorno e Venezia (Marghera). Guardando al prossimo futuro, MSC Crociere è impegnata per l’ulteriore espansione della flotta che, dopo gli ultimi arrivi di MSC Euribia ed MSC Seascape, accoglierà nel 2025 MSC World America, seconda nave dell’innovativa World Class e terza della compagnia alimentata a Gnl. Per la propria stagione inaugurale, MSC World America avrà come homeport PortMiami, il nuovo terminal del Gruppo MSC, che una volta completato sarà il più grande del Nord America.

La nuova campagna pubblicitaria globale “In viaggio verso la bellezza”

La campagna sarà attiva in oltre 30 paesi in tutto il mondo e prevede il coinvolgimento di un mix di canali tra cui TV, out of home, stampa, digitale e social media. Realizzata in collaborazione con Dentsu Creative Italy, la nuova campagna è stata filmata dal regista australiano Kiku Ohe. Conosciuto per la sua capacità di creare narrazioni visive avvincenti, i suoi lavori sono famosi per il loro pathos e per il coinvolgimento dello spettatore. La produzione è firmata da Birth. Lo spot TV è stato girato a bordo di MSC World Europa, una delle 22 moderne navi di MSC Crociere e la prima nave della flotta ad essere alimentata da gas naturale liquefatto (GNL), dotata delle più recenti tecnologie ambientali. MSC World Europa offre un'esperienza che permette agli ospiti possono di godere di un’offerta enogastronomica internazionale, intrattenimento di livello mondiale, programmi familiari premiati e le ultime tecnologie user-friendly. Nel corso del 2024, coloro che desiderano sfuggire alla routine quotidiana per scoprire la bellezza delle crociere possono scegliere tra più di 1.000 partenze proposte dalla compagnia e più di 240 destinazioni in oltre 85 paesi. MSC Crociere è fermamente impegnata a raggiungere zero emissioni di gas serra per le sue operazioni marine entro il 2050. La società è anche un importante investitore in tecnologie marine ambientali di prossima generazione, con l'obiettivo di sostenere il loro sviluppo accelerato e la disponibilità a livello industriale.