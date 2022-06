Multe, in alcuni Comuni sono più salate

Pagare le multe è sempre spiacevole, specie quando i trasgressori si ritrovano a versare somme consistenti per le spese di accertamento delle violazioni stradali oltre a quelle di notifica. "Sulle spese di accertamento delle multe stradali – segnala l’Antitrust - non esistono attualmente criteri oggettivi di quantificazione fissati dal legislatore e ogni ente locale agisce secondo la sua piena discrezionalità, spesso perpetrando evidenti abusi". Basti sapere che alcuni comuni arrivano a far pagare ai cittadini anche 15 euro a sanzione. Andiamo per ordine.

Multe, costi di accertamento nel mirino dell'Antitrust

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, durante una recente audizione in Commissione parlamentare per la tutela dei consumatori, ha denunciato una certa variabilità e discrezionalità dei comuni sulle spese di accertamento delle multe stradali, parlando in taluni casi di veri e propri abusi. Quando si prende una multa oltre alla sanzione bisogna pagare anche le spese di accertamento e notifica. Secondo quanto disposto dall'Agcom, la tariffa complessiva per le spese di notifica degli atti giudiziari via posta è fissata in modo forfettario in 9,50 euro e comprende i costi delle comunicazioni connesse (CAN e CAD). Per quanto riguarda, invece, le spese di accertamento, l'articolo 201 comma 4 del Codice della Strada dispone che "le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria". Al trasgressore, dunque, possono essere addebitate sia le spese di notifica che quelle di accertamento delle violazioni del Codice della Strada.

Multe: spese di accertamento fino a 15 euro

Peccato però che non ci siano indicazioni sulla cifra da addebitare per le spese di accertamento delle violazioni, voce nella quale possono confluire diverse cose:

costi di stampa;

postalizzazione;

costi di acquisto e manutenzione dei palmari per la rilevazione delle infrazioni;

manutenzione delle apparecchiature e del software di gestione del servizio;

moduli autoimbustanti;

redazione delle distinte delle raccomandate;

visure alle banche dati della Motorizzazione Civile ecc.

I Comuni, così a loro discrezione, fissano gli importi da pagare per le spese di accertamento. In media si va da un minimo di 2,50 euro a un massimo di 10 euro. In taluni casi - sottolinea l'Autorità garante - la discrezionalità dei Comuni denota come gli stessi siano giunti anche a duplicare varie voci di spesa. Ad esempio un Comune include sia i costi di stampa, sia quelli per cartucce e nastri stampanti. Si arrivano a pagare anche 15 euro a sanzione, denuncia l’Antitrust.