Addio alle maxi multe fino al 240%: cosa cambia

Le sanzioni per le violazioni in materia di tasse saranno più leggere. Dalla dichiarazione fiscale omessa o infedele, passando per i casi in cui si comunica al fisco meno di quanto accertato, finisce l'era delle maxi multe fino al 240%: al contribuente verrà infatti chiesto non più del 120% dell'ammontare dovuto. È questo, in sintesi, il fulcro del decreto legislativo per la revisione del sistema sanzionatorio tributario. Il provvedimento è in dirittura d'arrivo. Dopo il passaggio in Parlamento per i pareri necessari, approda in Consiglio dei ministri venerdì 24 maggio, per il via libera definitivo.

Addio alle maxi multe per le tasse non pagate: cosa cambia con il nuovo decreto

In attesa di conoscere i dettagli del provvedimento, sappiamo che alcune novità del decreto riguardano proprio le violazioni relative alle tasse comunicate al fisco. Per chi non presenta la dichiarazione dei redditi o dell'Irap (l'imposta regionale sulle attività produttive), oppure la dichiarazione del sostituto d'imposta, la multa sarà del 120% anziché del 240% previsto ora. Un'altra decurtazione prevista è quella per la cosiddetta dichiarazione infedele, dove si passerà da 90-180% al 70%.

Ma saranno rivisti anche gli importi delle sanzioni amministrative: quella per l'omessa registrazione degli atti oscillerà tra il 45% e il 120% della somma dovuta, mentre per gli atti non presentati o negati durante l'ispezione si pagherà tra i 250 e i duemila euro. Disallineamenti sulla dichiarazione di successione saranno multati tra i 250 e i mille euro. Stessa cosa per le dichiarazioni infedeli. Sanzioni tra i 150 e i 500 euro per le omissioni nelle successioni, mentre l'imposta di bollo assente porterà a una multa maggiorata dell'80% rispetto alla somma iniziale.

Ci sono novità in vista anche sul fronte delle partite Iva: potrebbe arrivare un tetto per le sanzioni del 60% di quanto dovuto. Non si andrà sul penale se non si versano Iva o ritenute in casi di forza maggiore, crisi di liquidità e rateizzazione dei debiti. Più in generale, non ci sarà mai punibilità se il mancato pagamento delle imposte avviene mentre il contribuente è sovra indebitato o in crisi non transitoria e quindi insolvente. Novità previste anche per i commercianti. Per l'omessa o tardiva trasmissione o con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri arriva un tetto di mille euro alle sanzioni, mentre l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze sarà punita con una sanzione massima di 30mila euro, anziché 50mila.

Cosa significa, in termini pratici? Ci saranno minori entrate per lo Stato. Le sanzioni tributarie riscosse ogni anno ammontano a circa 2,27 miliardi: il taglio delle multe, che vengono ridotte nel complesso di circa il 10%, si spiega nella relazione tecnica del provvedimento, avrà necessariamente un "effetto negativo" in termini di entrate dalle sanzioni. Ma con multe più proporzionate e di minore importo si scommette su una maggiore adesione all'accertamento sulle imposte dovute.

Il ragionamento sotteso è il seguente: se il cittadino non può pagare, a prescindere dalle proprie responsabilità, è inutile punirlo troppo. Chi si mette in regola con la rateizzazione dopo aver evaso non rischierà la confisca dei beni, che sarà ulteriormente limitata ai casi più gravi, e avrà sanzioni dimezzate se è anche accusato di un reato tributario, ma non si è concluso il primo grado di giudizio.

Il vice ministro dell'economia Maurizio Leo sta lavorando ad alcuni correttivi sul cosiddetto concordato preventivo biennale. Secondo Leo, le multe dell'Agenzia delle entrate-riscossione saranno "avvicinate ai parametri europei, con un principio di maggiore proporzionalità" rispetto agli illeciti commessi. La media europea delle sanzioni è attorno al 60% di quanto dovuto al fisco. Molto inferiore all'Italia, che è però il paese Ue in cui la somma evasa ogni anno è maggiore (192 miliardi di economia non osservata nel 2021, di cui 84 tra tasse e contributi non versati). Attenzione, però: se la violazione commessa rientra tra le più gravi e si è recidivi nei tre anni successivi a una violazione accertata, si può pagare anche il doppio rispetto alla multa attualmente prevista.