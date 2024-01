Mutui meno cari e rate più basse: quanto durerà?

Sempre più italiani prendono tempo prima di comprare casa, terrorizzati dai cambiamenti improvvisi delle rate dei mutui. Giovani coppie e famiglie ma anche single stanno cercando di capire come potrebbe cambiare il mercato dei mutui nel 2024 per evitare spiacevoli sorprese. Tutto parte dalle decisioni della Bce sui tassi d’interesse. Ma ora che l’istituto di Francoforte sembra aver bloccato da mesi i rialzi possiamo stare tranquilli? La risposta è no, perché se è vero che le previsioni degli esperti propendono per un taglio dei tassi di un punto percentuale entro la fine dell’anno, è anche vero che la crisi nel Mar Rosso potrebbe rimettere in discussione tutto. Andiamo per ordine.

Mutui a tasso variabile, -100 euro a rata entro la fine dell’anno

I primi segnali positivi sui nuovi mutui a tasso fisso si sono già palesati nei mesi scorsi grazie al calo dell’indice Irs, con risparmi stimati fino a 24mila euro in tre anni per chi decide di comprare ora una casa. Quelli a tasso variabile per chi ha già comprato casa invece erano rimasti ingessati, dopo lunghi mesi di forti rialzi delle rate. Basti sapere che a gennaio per un finanziamento da 200mila euro a 20 anni si pagavano 454 euro in più rispetto a soli tre anni prima, con una spesa extra di 5.500 euro l’anno, denuncia il Codacons.

Ma ora anche l’Euribor inizia lentamente a diminuire, ciò sta a significare che nel corso del 2024 potremmo assistere a una lenta ma decisa inversione di rotta sui mutui a tasso variabile già stipulati, con un taglio significativo delle rate mensili da pagare. Potrebbero calare inizialmente solo di 10 euro al mese per poi arrivare fino a 100 euro in meno al mese entro la fine dell’anno. A dirlo Facile.it, in base all'esame dei futures sull’Euribor. Prendendo a riferimento un mutuo variabile di recente sottoscrizione da 126mila euro in 25 anni ha calcolato che la rata di dicembre è arrivata a superare i 750 euro, ma che già a partire da aprile potrebbe scendere a 740 euro. Nel terzo trimestre potrebbe diminuire di altri 30 euro, per poi chiudere l'anno a circa 660 euro, vale a dire quasi 100 euro in meno rispetto alla rata di dicembre 2023.

La Bce, l’inflazione e l’incubo crisi nel Mar Rosso

Si attende ora la riunione della Bce di giovedì 25 gennaio, per avere delle conferme sullo stop ai rialzi dei tassi. Il costo del denaro dovrebbe rimanere stabile ma a dispetto di qualche mese fa l’incertezza cresce per via della crisi del Mar Rosso. Alcune stime prevedono che gli attacchi dei ribelli Houthi bloccheranno il commercio marittimo nel Canale di Suez, causando un aumento generalizzato dei prezzi delle merci importate in Europa. Di conseguenza l’inflazione potrebbe tornare a correre. La crisi nel Mar Rosso potrebbe contribuire a un incremento dei prezzi in Ue del 2% nel 2024, stimano alcuni esperti. Ma la Bce cambierà i suoi piani?

Troppo presto per dirlo, probabilmente si prenderà del tempo per analizzare meglio la situazione ma soprattutto per valutare quali saranno gli effetti a lungo termine sull’inflazione. Indicazioni importanti potrebbero giungere dal discorso della Lagarde ma poi bisognerà attendere marzo per saperne di più. Secondo alcuni analisti, infatti, la Bce potrebbe iniziare a tagliare il costo del denaro proprio a partire dal terzo mese dell’anno, indietreggiando di 25 punti base, per poi effettuare un altro taglio identico a giugno. Poi nella seconda metà dell’anno un intervento di -50 punti base che riporterebbe i tassi in Europa al 3,50%. Ma il condizionale è d’obbligo.

Mutui, inversione di rotta delle richieste

Nel frattempo bisognerà fare i conti con un possibile “irrigidimento” nelle politiche di offerta per la concessione dei mutui alle famiglie. A sostenerlo Bankitalia in un indagine sul credito bancario nell’area euro, segnalando l’ennesimo calo nella richiesta di finanziamenti per l’acquisto di abitazioni nel quarto trimestre e un "piccolo aumento netto" della domanda nel trimestre in corso.

Dopo aver registrato continue flessioni da inizio 2022 le richieste di mutui ipotecari hanno invertito finalmente la rotta, segno che il settore immobiliare si sta via via riprendendo grazie anche alle politiche meno aggressive della Bce.