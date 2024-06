Mutui, prestiti e risparmi: cosa cambia dopo il taglio dei tassi

Dopo cinque lunghi anni la Banca centrale europea è tornata a tagliare i tassi d'interesse. Tutto è andato secondo le attese degli analisti: con 25 punti base in meno il tasso sui depositi è sceso al 3,75%. Ma dopo questa mossa come cambiano le rate dei mutui a tasso fisso e a tasso variabile? Cosa succederà in autunno considerando che la Bce ha già messo le mani avanti dichiarando che non c’è nessun "percorso predefinito"? Andiamo per ordine.

Gli effetti sulle famiglie

Come diretta conseguenza del taglio dei tassi deciso dalla Bce per le famiglie italiane ci sarà un calo dei costi dei prestiti ma anche un minor guadagno per chi risparmia. A ricordarlo l’Associazione diritti utenti e consumatori (Aduc), apprezzando "la saggezza di un taglio sostanzialmente limitato" perché "evita lo scatenamento della richiesta di prestiti e una leggera flessione del risparmio".

Buone notizie quindi per chi ha contratto un mutuo ma anche per chi si accinge a richiedere un prestito o un finanziamento per l’acquisto di una casa, meno per chi lascia i soldi sul conto corrente senza investirli. Le modifiche ai tassi saranno effettive a partire dal 12 giugno, ma l'Euribor utilizzato come riferimento per i mutui a tasso variabile sta scontando già da un mese le attese del mercato, passando dal 3,85% del 6 maggio al 3,68% dell'ultima rilevazione del 5 giugno. Questo si traduce in rate più basse di 15-20 euro al mese su un finanziamento a tasso variabile da 140mila euro a 25 anni. Su un mutuo da 250mila euro a 30 anni, invece, il risparmio si aggira sui 37 euro.

Per chi sta valutando ora l’acquisto di una casa i tassi fissi sui mutui risultano ancora inferiori a quelli variabili. Ciò vuol dire che chi stipula un contratto a tasso fisso almeno in partenza pagherà meno del variabile. Continuano infatti le surroghe da variabile a fisso, rappresentando oltre il 30% delle richieste.

Le simulazioni sulle rate dei mutui

Con il nuovo taglio dei tassi deciso dalla Bce un single 32enne che chiede un mutuo da 100mila euro a 20 anni si ritroverà a pagare una rata di 619 euro rispetto a una di 632 euro. Se sceglie invece il tasso fisso la rata mensile ammonterà a 537 euro con l’offerta green rivolta ai giovani (550 euro in caso di offerta non green), pari a 69 euro in meno (-11%) rispetto alla nuova rata del variabile.

Secondo un altro scenario ipotizzato da MutuiOnline.it una famiglia di 45enni con un mutuo da 250mila euro a 30 anni pagherà con il tasso variabile una rata mensile di 1.228 invece che di 1.265 euro. Scegliendo il fisso avrà invece una rata da 998 euro (-19%).

Cosa aspettarsi in autunno

L’inversione di marcia sul costo del denaro è avvenuta dopo nove mesi di tassi di interesse invariati. Questo vuol dire che la strada dei ribassi continuerà anche nei prossimi mesi? " Non posso confermare che questo è l'inizio di una discesa lineare dei tassi”, ha dichiarato la presidente della Bce, Christine Lagarde, ribadendo che tutto dipenderà dai dati sull'inflazione. La situazione è ancora incerta, "la strada è accidentata e i prossimi mesi saranno altrettanto".

La Bce ha chiaramente detto che non vuole vincolarsi a un particolare percorso dei tassi, che deciderà di riunione in riunione e che tutto dipenderà dai dati che arriveranno. Riflettori puntati dunque sulla crescita economica e sull’inflazione, soprattutto sulla "dinamica delle componenti energetiche (in particolare il gas) durante l'estate, in corrispondenza della fase di ricostituzione delle scorte di gas", ha chiosato Antonio Cesarano, Chief Global Strategist di Intermonte.

Ottimisti gli analisti: prevedono un nuovo taglio del costo del denaro in autunno, forse già a settembre. Attese anche due ulteriori riduzioni nel 2025. Se tutto dovesse andare nel verso giusto, allora sì che le famiglie e le imprese potrebbero tornare a respirare.

Perchè la Bce è così cauta

Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha festeggiato il tanto atteso taglio dei tassi dichiarando che si tratta di una "decisione opportuna, coerente con la situazione attuale e, guardando gli ottimi dati di riduzione dell'inflazione in Italia, ben al di sotto della media dell'area euro, anche doverosa. Era ora. Auspichiamo che questo sia solo il primo passo in questa direzione".

Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, invece, ha invocato più tagli ravvicinati per complessivi 50 punti base, ma secondo Lorenzo Bini Smaghi, membro del board all’Eurotower, "aspettare per avere più dati è corretto, ma aspettare troppo potrebbe comportare una restrizione eccessiva". In un’intervista a Repubblica l'economista e banchiere ha spiegato che la Bce sta mostrando una certa cautela per non perdere di credibilità. Ha deciso di procede lentamente per non trovarsi costretta a tornare sui suoi passi, ovvero a rialzare i tassi se l’inflazione dovesse dare improvvisi segni di ripresa, come sta succedendo negli Stati Uniti.