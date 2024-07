Mutui: cosa succede ai tassi e quali sono le prossime mosse della Bce

C'è una buona notizia: i tassi medi sui mutui scendono da 7 mesi e sono ai minimi da un anno e mezzo. Anche il costo per finanziare un prestito da parte delle imprese aggancia questo trend discendente, così come si registra un freno alla discesa in volume dei prestiti legata al rallentamento dell'economia. Lo certifica il rapporto di luglio 2024 dell'Abi (Associazione bancaria italiana), che raccoglie i dati delle banche. Si tratta di una situazione simile a quella di altri paesi europei, dopo mesi in cui i tassi di mercato avevano iniziato ad anticipare il primo taglio della Banca centrale europea arrivato all'inizio del mese di giugno. C'è un però: l'incertezza sul futuro legata soprattutto al quadro geopolitico e a due elezioni chiave - quelle europee appena svolte e quelle americane in programma a novembre - spinge le imprese e le famiglie a tenere liquidità disinvestita, facendo così aumentare i depositi nei conti correnti.

"Gli investimenti, in un quadro di incertezza, vengono rinviati", ha detto il vice direttore generale vicario dell'Abi Gianfranco Torriero. La tendenza a tenere maggiore liquidità non investita, sotto forma di depositi bancari, riguarda anche le imprese e riflette sia una maggior resilienza, sia una maggior prudenza mantenendo liquidità in un quadro di incertezza.

Nel frattempo, la Bce sembra aver deciso di rimandare il nuovo taglio dei tassi di interesse: più probabile che arrivi a settembre e poi ancora a dicembre, con una cautela accentuata proprio dall'incertezza geopolitica. Ancora una volta, pesano le elezioni negli Stati Uniti, le tensioni con Russia e Cina e la corsa ai dazi: una situazione che potrebbe ostacolare la discesa dell'inflazione. Se le bozze dell'ultimo meeting Bce davano conto di alcuni timori sulla tenuta del processo di disinflazione, un recente sondaggio della Reuters segnala una quota di analisti, rilevante ma non maggioritaria, secondo cui è possibile anche un solo nuovo taglio dei tassi entro fine anno.

Il documento dell'Associazione bancaria italiana riporta una "stabilizzazione" nella discesa dei tassi di mercato. Il tasso medio sui nuovi mutui ipotecari alle famiglie scende a giugno al 3,56%, rispetto al 3,61% di maggio 2024 e al 4,42% di dicembre 2023. Il valore è il più basso dal 3,01% del dicembre 2022. Bankitalia, i cui dati però si fermano a maggio, ha indicato un Taeg (comprensivo di spese accessorie) al 4,04%: un calo giudicato però ancora insufficiente da alcune associazioni di consumatori. Nel frattempo iniziano ad agganciare il trend discendente i tassi sul credito alle imprese: 5,25% in media giugno contro il 5,38% di maggio e il 5,45% di dicembre 2023, portando il tasso medio sullo stock totale dei prestiti sottoscritti negli anni al 4,77% dal 4,80% del mese precedente.

Con il ridimensionarsi della ripresa post covid, la domanda di prestiti continua a sgonfiarsi. Ma il trend negativo rallenta dal fondo toccato a settembre 2023, quando i prestiti avevano segnato -3,7%: l'Abi scrive nel rapporto che a giugno 2024 i prestiti a imprese e famiglie sono scesi in volume dell'1,7% rispetto a un anno prima, contro -2,1% di maggio. A giugno 2024, infine, segnano un'inversione di tendenza i depositi dei clienti delle banche, tornati in rialzo (+1,4%) dopo almeno un anno in cui si erano registrate variazioni negative (-0,8% a maggio).

La raccolta indiretta, cioè gli investimenti in titoli custoditi presso le banche, presenta un incremento di circa 213 miliardi tra maggio 2023 e maggio 2024 (134,8 miliardi famiglie, 20 miliardi imprese e il restante agli altri settori, imprese finanziarie, assicurazioni, pubblica amministrazione). A giugno 2024 la raccolta a medio e lungo termine, tramite obbligazioni, è cresciuta rispetto a un anno fa del 14,9% (+18,4% nel mese precedente). La raccolta diretta complessiva (depositi da clientela residente e obbligazioni) a giugno 2024 è risultata in aumento del 3% su base annua, proseguendo la dinamica positiva registrata da inizio anno (+1,4% a maggio 2024).

Il tasso praticato sui nuovi depositi a durata prestabilita (cioè certificati di deposito e depositi vincolati) a giugno 2024 è stato il 3,39%. A maggio 2024 questo tasso in Italia era superiore a quello medio dell'area dell'euro (Italia 3,50%; area dell'euro 3,44%). Rispetto a giugno 2022 (ultimo mese prima dei rialzi dei tassi Bce), quando il tasso era dello 0,29%, l'incremento è stato di 310 punti base. Il rendimento delle nuove emissioni di obbligazioni bancarie a tasso fisso a giugno 2024 è stato il 3,91%, con un incremento di 260 punti base rispetto a giugno 2022 quando era l'1,31%. A giugno 2024 il tasso medio sul totale dei depositi - certificati di deposito, depositi a risparmio e conti correnti - è stato l'1,02% (1,05% nel mese precedente; 0,32% a giugno 2022). Il tasso sui soli depositi in conto corrente è lo 0,56% (0,58% nel mese precedente; 0,02% a giugno 2022), tenendo presente che il conto corrente permette di utilizzare una moltitudine di servizi e non ha la funzione di investimento.