Mutui, i tassi salgono ancora: per chi aumentano le rate e di quanto

Comprare una casa o un'auto a rate o contrarre un prestito per una qualsiasi esigenza ci costerà sempre di più. Rate più pesanti per effetto dell'ennesimo rialzo del costo del denaro deciso giovedì dalla Bce, che ha deliberato un nuovo aumento di un quarto di punto percentuale, portando il tasso base al 3,75%. Saranno inevitabili ulteriori innalzamenti dei tassi d'interesse su tutti i tipi di finanziamento. A fare i conti è la Fabi (Federazione autonoma bancari italiani) nel dossier "Mutui e credito al consumo".

"Le famiglie indebitate, in Italia, sono 6,8 milioni, pari a circa il 25% del totale: di queste, 3 milioni e mezzo hanno un mutuo per l’acquisto di una casa - spiegano dalla Fabi - Nel corso del 2022, i tassi di interesse sui prestiti sono notevolmente aumentati e nuovi incrementi sono inevitabili con il costo del denaro ulteriormente aumentato al 3,75 per cento. Comprare un’automobile a rate, per esempio un modello da 25.000 euro, potrebbe costare, nel caso di un finanziamento decennale a un tasso del 12,7%, oltre 8.200 euro in più rispetto al 2021".

Per quanto riguarda i nuovi mutui, secondo l'analisi della Fabi "le rate di quelli a tasso fisso sono destinate a raddoppiare, mentre per quelli a tasso variabile il “rimborso” mensile dovrebbe salire del 50-60%. Più nel dettaglio, per un mutuo a tasso fisso da 200.000 euro di 25 anni (il tasso medio applicato dalle banche potrebbe essere nettamente superiore al 5%), la rata mensile sarà di 1.218 euro; per un prestito da 100.000 euro, sempre di 25 anni, col tasso al 5,1%, la rata mensile sarà, invece, di 597 euro. Quanto ai vecchi mutui, invece, nessuna differenza per quelli a tasso fisso, mentre le rate di quelli a tasso variabile hanno subito aumenti fino al 65%".