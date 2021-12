Natale 2021: la migliore idea regalo sostenibile e green. Un alveare 3Bee per proteggere milioni di api e sostenere gli apicoltori con la tecnologia

Tra le idee regalo sostenibili e green spicca “Regala un alveare 3Bee”: una sorpresa dolce, diversa dal solito e sostenibile, in grado di sorprendere chi ami. L’idea arriva da 3Bee, la startup agri-tech fondata nel 2017 con l’obiettivo di tutelare le api dal rischio di estinzione e migliorarne la qualità di vita grazie all’utilizzo della tecnologia.

Le api tech di 3Bee

L’ambiente in cui prosperano le api è un ambiente sano, nel quale anche l’uomo può vivere bene. Dalla loro azione quotidiana di impollinazione, del resto, dipendono quasi l’80% delle specie vegetali spontanee e più del 70% del cibo che consumiamo ogni giorno. Tuttavia, inquinamento ambientale, cambiamenti climatici, malattie, parassiti e abuso di agrofarmaci rappresentano un costante pericolo per la salute e la sopravvivenza delle api.

Un contributo determinante per impedire che la situazione precipiti arriva dagli apicoltori, in grado di evitare il collasso di interi apiari e di assicurare alle api un’indispensabile nutrizione di supporto nei periodi difficili. Nel 2021 la tecnologia 3Bee è diventata un alleato fondamentale per molti apicoltori. La startup, infatti, ha dotato quasi 2 mila apicoltori di un sistema di analisi e monitoraggio dell’alveare, permettendo loro di intervenire in modo rapido e mirato sulle api, preservandone la salute e limitando la moria. I sistemi 3Bee sono dotati di sensori bio-mimetici installati nell’alveare che permettono di programmare al meglio l’attività e ottimizzarne la gestione, mediante il monitoraggio di peso, temperatura interna ed esterna, umidità e intensità sonora. I dati vengono inviati quotidianamente sull’app 3Bee consultabile in qualsiasi momento.

Questo Natale scegli api e biodiversità

L’iniziativa “Scegli le api 3Bee”, accessibile a tutti, anche a chi non è apicoltore, nasce con l’obiettivo di sostenere gli apicoltori nel loro duro lavoro. 3Bee, dal 2017, offre la possibilità di adottare un alveare a distanza e di gustare un miele 100% italiano e genuino.

Tutti coloro che offriranno il proprio sostegno a questi apicoltori virtuosi, dimostrandosi attenti alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente, potranno tenere sotto controllo i parametri vitali dell’alveare adottato. Al momento della scelta, a seconda dell’ambiente in cui le api sono stanziate, è inoltre possibile selezionare la tipologia di fioritura da impollinare e quindi il miele da produrre, tra le oltre 40 varietà presente sul sito. Miele che, una volta pronto, verrà recapitato direttamente a casa dell’adottatore.

Fare un regalo diverso ed eco-friendly non è impossibile: Regala un alveare 3Bee ne è l’esempio. Ecco come un regalo di Natale si può trasformare in un dolcissimo dono e in un gesto d’amore per la terra.