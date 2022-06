Dove andranno le navi del gas: i mostri davanti ai porti italiani

La prima nave per la rigassificazione c'è, ma adesso si deve capire dove posizionarla. Il Governo procede per la strada della diversificazione delle fonti energetiche e uno dei tasselli per l'agognata autonomia del Paese sono le navi di stoccaggio e rigassificazione. Una è stata comprata, l'altra arriverà alla fine di giugno. Ancora da chiarire però dove saranno posizionate perché c'è la necessità di porti in posizione strategica e con attrezzature adeguate. A fare il punto della situazione è stato il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, parlando al Festival dell'Economia di Trento: "Snam ha fatto un ottimo lavoro acquistando in tempi rapidi una prima nave per la rigassificazione, in un momento in cui le cercano tutti. Stiamo cercando un paio di sedi buone dove posizionarle, devono esserci porti attrezzati per ospitare queste navi e siti prossimi ai punti di innesto dei gasdotti".

Quanto ai tempi, la prima nave "deve essere attiva per il primo semestre del 2023 mentre una seconda deve entrare in funzione massimo un anno dopo all'inizio del 2024", ha spiegato Cingolani.

Il rigassificatore galleggiante Golar Tundra

Si chiama Golar Tundra e viene dalla Norvegia il primo dei due rigassificatori galleggianti previsti dal Governo per ridurre la dipendenza dal gas russo. Lo ha acquistato Snam, assistita da Mediobanca, mettendo sul piatto 350 milioni di dollari (326,25 mln di euro) per rilevare da Golar Lng il 100% della controllata Golar Lng Nb 13 Corporation, titolare dell'imbarcazione. Previsto il bis a fine mese.

La Golar Tundra può operare sia come nave metaniera per il trasporto del gas naturale liquefatto (LNG) sia come Fsru (Floating storage and regasification unit cioè unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione). La nave, costruita nel 2015, ha una capacità di stoccaggio di circa 170.000 metri cubi di gas naturale liquefatto e una capacità di rigassificazione continua di 5 miliardi di metri cubi l'anno. "Al fine di garantire la massimizzazione dell'utilizzo della capacità di rigassificazione, sarà ubicata in una località del centro-nord Italia vicina ai punti di maggiore consumo di gas. Si prevede che possa iniziare la propria attività nel corso della primavera del 2023, a valle della conclusione dell'iter autorizzativo e regolatorio e della realizzazione delle opere necessarie al collegamento alla rete di trasporto", spiega Snam in una nota.

"Con l’acquisto della Golar Tundra – ha commentato l'amministratore delegato di Snam, Stefano Venier – Snam compie un passo decisivo per favorire una maggiore sicurezza e diversificazione degli approvvigionamenti energetici dell'Italia, in linea con la propria missione. Il ruolo della nuova Fsru a beneficio del Paese sarà essenziale: da sola potrà contribuire a circa il 6,5% del fabbisogno nazionale, portando la capacità di rigassificazione italiana a oltre il 25% della domanda".

Il piano del Governo per l'indipendenza dal gas russo

La capacità di rigassificazione della nave norvegese si somma a quella dei 3 impianti fissi già attivi nel Paese: l'Adriatic Lng di Cavarzere (Rovigo), con 8 miliardi di metri cubi, pari al 10% dei 75,8 miliardi immessi nella rete italiana nel 2021, l'Olt di Livorno (3,75 miliardi, pari al 2% del totale) e Panigaglia (La Spezia), che con 3 miliardi di metri cubi vale l'1% del gas immesso in rete. Per queste strutture il Governo ha previsto aumentare di 6 miliardi di metri cubi le quantità trattate.

Nelle settimane scorse lo stesso Cingolani, riferendo in commissione Ambiente alla Camera, ha spiegato che dei 29 miliardi di metri cubi di gas che compriamo ogni anno dalla Russia, ne saranno rimpiazzati 25, mentre gli altri 4 saranno sostituiti da rinnovabili e risparmio. Nel 2022 arriveranno 4-5 miliardi di metri cubi, nel 2023 si salirà a 18 e nel 2024 si arriverà a 25. Il decreto legge ha anche semplificato le procedure per impianti di stoccaggio e rigassificazione, fissando termini certi e prevedendo la possibilità di commissari straordinari.