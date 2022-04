Anche i navigator restano senza lavoro: oltre 1.800 a casa da maggio

Assunti dopo un concorso pubblico nel 2019 per sostenere i percettori del reddito di cittadinanza nella ricerca di un'occupazione, adesso si trovano loro stessi a dover cercare un nuovo lavoro. Parliamo di 1.874 navigator, quelli rimasti dei 2.980 iniziali, il cui contratto di collaborazione con l'Anpal, già prorogato due volte, scade sabato 30 aprile. Oggi è previsto un tavolo di confronto tra i sindacati e il ministro del Lavoro, Andrea Orlando ma, a meno di sorprese da parte del Governo, una ulteriore proroga sembra un'ipotesi difficilmente percorribile. Così i navigator, che ieri hanno manifestato in piazza a Roma, dal prossimo 1° maggio potrebbero ritrovarsi senza lavoro.

I sindacati Cgil, Cisl e Uil continuano a chiedere una proroga dei contratti, una strada che consentirebbe all'esecutivo di individuare una soluzione per reperire le risorse e stabilizzare i precari: "Qualora non si giungesse a una soluzione soddisfacente neppure in quella sede - spiegano le sigle - i lavoratori continueranno la mobilitazione anche nei giorni a seguire, in formule e modalità che saranno man mano stabilite dalle organizzazioni sindacali".

Nella giornata di ieri i sindacati, nonostante la lunga attesa e la promessa di essere ricevuti, non sono riusciti a incontrare il ministro della Funzione pubblica, Renato Brunetta o un suo rappresentante. "Abbiamo dovuto prendere atto che il ministro non ha avuto interesse ad ascoltare le istanze di 1932 lavoratori a cui scadrà il contratto tra pochi giorni - spiegano i rappresentanti Nidil, Felsa e Uiltemp - E questo nonostante egli avesse pubblicamente manifestato la volontà di contribuire, insieme al Ministro Orlando, alla risoluzione della ormai nota vertenza. Ma ha praticamente dimostrato il contrario non ricevendo la delegazione dei sindacati, che più volte hanno chiesto dalla piazza, a gran voce, di essere ricevuti", dicono denunciando come "in anni di vertenze e manifestazioni, raramente era capitato che un rappresentante delle istituzioni, non aprisse le porte di un Ministero a quanti reclamano semplicemente lavoro". Femsa Cisl Nidil Cgil UilTemp confermano dunque la volontà di proseguire nella mobilitazione "a favore di una vicenda che assume ogni giorno di più connotati paradossali".