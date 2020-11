Ecco cosa resta aperto nelle zone rosse: l'elenco completo dei negozi

Non tutte le attività commerciali dovranno abbassare la saracinesca. Dai negozi di informatica alle librerie, dai parrucchieri ai tabaccai: ecco tutte le deroghe nelle aree ad alto rischio

Con l'ultimo Dpcm firmato nella notte da Giuseppe Conte l'Italia è stata divisa in tre zone, a seconda del livello di rischio: zona rossa, zona arancione e zona gialla. Nelle zone rosse, le misure per contenere l’epidemia saranno molto più stringenti che nella restante parte del territorio nazionale. Gli spostamenti, sia all’interno che all’esterno, dovranno ad esempio essere motivati da lavoro, di salute e di urgenza e la didattica a distanza sarà obbligatoria anche per gli alunni di seconda e terza media. La stretta riguarda ovviamente anche il settore del commercio e della ristorazione.

Zone rosse, ecco quali negozi chiudono e quali restano aperti

Il decreto sospende "le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering". Resta consentita "la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze". Anche i negozi, ad eccezione di alcune categorie, dovranno abbasare le serrande. Nell’allegato al Dpcm sono indicati nel dettaglio tutti gli esercizi che potranno restare aperti. Tra questi alimentari, edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie, negozi di articoli sportivi, biciclette e prodotti per il tempo libero. Restano aperti anche parrucchieri, centri di estetica e lavanderie (in basso l’elenco completo).

Commercio al dettaglio. I negozi aperti nelle zone rosse (foto).

Inoltre resteranno aperte le seguenti attività:

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

Centri commerciali chiusi nel week end in tutta Italia

Nel resto del territorio nazionale (vale a dire nelle zone gialli e arancioni), i negozi restano aperti. Nel Dpcm pubblicato in Gazzetta Ufficiale viene però confermata la chiusura dei centri commerciali "nelle giornate festive e prefestive" a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.