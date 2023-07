Niente birra né marmellata: cosa (non) si può comprare con la social card

La social card da 382,50 euro contro il caro spesa continua a sollevare polemiche. Perché dalla lista dei prodotti - considerati beni di prima necessità - acquistabili con la tessera "Dedicata a te", mancano alcuni alimenti che sono invece fondamentali. Vediamo quali.

La lista dei generi alimentari acquistabili

Nella lista predisposta dal ministero dell'Agricoltura e dell'Economia ci sono 23 voci di alimenti: carni di maiale, pollo e tacchino, manzo, pecora, capra e coniglio, così come il pescato fresco. Ma non sarà possibile acquistare il prodotto surgelato. C'è possibilità invece di mettere nel carrello ortaggi freschi e lavorati, pomodori pelati e conserve di pomodori. Non mancheranno dalla spesa dei possessori della social card il latte e i suoi derivati, inclusi quindi yogurt e formaggi, così come le uova, l'olio d'oliva e di semi, i prodotti di panetteria, di pasticceria e i biscotti.

La carta contro il caro carrello, contenente i 382,5 euro, permetterà di acquistare anche farina, pasta e altri cereali, come riso, orzo, farro, avena, malto, mais, così come legumi, semi e frutta. Inoltre, lieviti naturali, miele (ma non marmellata), zucchero, cacao in polvere, cioccolato, acque minerali, aceto di vino (ma non balsamico) e gli alimenti per la prima infanzia, come omogeneizzati, pastine e latte di formula. L'ultima voce, infine, include caffè, tè e camomilla.

Scoppia la polemica

La lista dei generi alimentari non acquistabili attraverso la carta, che sarà consegnata la prossima settimana negli uffici postali, ha sollevato un vespaio di polemiche. Ma il ministro della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, spedisce al mittente le accuse: "Non imponiamo diete". Mentre, a puntare il dito contro la scelta di non prevedere tra beneficiari molte categorie, è la segretaria del Pd Elly Schlein, che parla di un provvedimento "escludente". A beneficiare della social card da 382,50 euro infatti saranno soprattutto le famiglie numerose, mentre per i single e le coppie si profila una vera e propria beffa.

Tuona anche la deputata e responsabile Lavoro del Pd, Maria Cecilia Guerra, che parla di paternalismo di Stato. "Con la carta #DedicataATe potrai acquistare: pescato fresco ma non pesce surgelato, caffè tè e camomilla ma non tisane, miele naturale ma non marmellate, zucchero ma non sale. Mai il paternalismo di Stato (sei povero? decido io quel che è bene per te) si era spinto a tanto", ha scritto la parlamentare du Twitter, pubblicando anche la lista dei prodotti “di prima necessità” acquistabili con la social card adottata dal governo Meloni, contestandone i criteri di scelta.