Niente dazi Ue sui prodotti ucraini per un anno

La Commissione europea ha proposto di sospendere per un anno tutti i dazi doganali sui prodotti ucraini importati nell'Ue al fine di sostenere l'economia del Paese attaccato dalla Russia. Questa proposta, che deve ancora essere approvata dal Parlamento europeo e dai 27 Paesi membri, è "un gesto di sostegno senza precedenti per un Paese in guerra", ha affermato l'esecutivo europeo in una nota.

Il Regno Unito aveva già annunciato lunedì l'eliminazione dei dazi doganali sui prodotti importati dall'Ucraina. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha dichiarato di aver avviato la misura dopo le discussioni con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Siamo entrambi d'accordo sull'importanza cruciale di una sospensione tariffaria per sostenere l'economia ucraina", ha affermato.

Il commercio bilaterale tra Ue e Ucraina, secondo l'esecutivo europeo, ha toccato i 52 miliardi di euro nel 2021, cifra raddoppiata rispetto al 2016. Con lo scoppio della guerra, la produzione agricola e industriale dell'Ucraina è stata gravemente compromessa, così come i trasporti via mare, bloccati in molti casi dalla marina russa. Il Pil del Paese dovrebbe crollare del 35% quest'anno, secondo una previsione del Fmi, il Fondo monetario internazionale. "È impossibile ottenere dati precisi sui danni causati all'economia", ha sottolineato il Fmi. L'impatto sarà anche duraturo: "Anche se la guerra finirà presto, la perdita di vite umane, la distruzione del capitale fisico e la fuga di cittadini ostacoleranno gravemente l'attività economica per molti anni a venire", hanno avvertito gli esperti del Fondo.