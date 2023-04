Nomine 2023: chi guiderà le più importanti aziende pubbliche italiane

Chiusa la partita delle nomine delle più importanti aziende pubbliche italiane. Dopo una lunga serie di consultazioni il Mef ha reso noti dei top manager delle partecipate italiane per il 2023, a Borsa chiusa naturalmente.

Claudio Descalzi confermato all'Eni

Flavio Cattaneo e Paolo Scaroni all'EnelAll’Eni resta Claudio Descalzi nella carica di amministratore delegato mentre il generale Giuseppe Zafarana, sinora comandante della guardia di finanza, sarà presidente. In vista dell'assemblea del 10 maggio prossimo il Mef ha depositato, di concerto con il Mimit, la seguente lista per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione: Giuseppe Zafarana (presidente); Claudio Descalzi (ad); Cristina Sgubin (consigliere); Elisa Baroncini (consigliere); Federica Seganti (consigliere); Roberto Ciciani (consigliere).

Enel, arrivano Flavio Cattaneo e Paolo Scaroni

Flavio Cattaneo e Paolo Scaroni all’Enel. Il primo, attualmente vicepresidente operativo dei treni Italo, con la carica di amministratore delegato, il secondo come presidente dopo una lunga esperienza in Eni (attualmente è presidente della squadra di calcio Milan). L'assemblea degli azionisti di Enel è stata convocata per il 10 maggio prossimo.

Roberto Cingolani a Leonardo

Il gigante della difesa Leonardo (ex Finmeccanica) è stato affidato all’ex ministro Roberto Cingolani (presidente). Stefano Pontecorvo, ambasciatore e rappresentante Nato in Afghanistan, sarà Ad. Il Mef - titolare del 30,2% del capitale - ha depositato per l'assemblea del 9 maggio la seguente lista per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione: Roberto Cingolani amministratore delegato e Stefano Pontercorvo presidente, poi Elena Vasco (consigliere), Enrica Giorgetti (consigliere), Francesco Macrì (consigliere), Trifone Altieri (consigliere), Cristina Manara (consigliere), Marcello Sala (consigliere).

Matteo del Fante resta al vertice di Poste

Confermato Matteo Del Fante a Poste Italiane mentre la presidenza andrà a Silvia Rovere. Consiglieri Wanda Ternau, Matteo Petrella, Paolo Marchioni, Valentina Gemignani. L'assemblea è stata convocata per l'8 maggio 2023.

