L'azienda di insalate pronte chiude e licenzia 22 operai

Un'insalata "amara" e "indigesta" quella che hanno dovuto digerire i dipendenti dello stabilimento Novanatura di Casaleggio, in provincia di Novara. L'azienda che produce insalate pronte e snack di verdure spalmabili ha comunicato il licenziamento a 22 lavoratori. Una doccia gelata per i 22 operai e le loro famiglie, "una situazione drammatica", come denunciato da Enrico Pagnoni, Flai Cgil Novara e Vco.

L'azienda, che avrebbe dovuto ristrutturarsi ha puntato invece a una esternalizzazione e quindi ha scelto di allontanarsi da Casaleggio e più in generale dalla provincia. Le 22 persone licenziate appartengono tutte alla parte produttiva. Alle 10 di oggi, venerdì 8, si è tenuta l'assemblea dei lavoratori e i sindacati hanno chiesto anche un incontro con l'amministrazione. "Siamo dispiaciuti, un colpo per 22 persone e le loro famiglie, - dice Pagnoni - l'azienda non ha risposta e neanche un piano per limitare le ricadute sociali".