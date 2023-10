Le tre novità sulle pensioni, dal 2024

La legge di bilancio non porta buone notizie ai futuri pensionati. O almeno non a chi sperava di lasciare il lavoro in anticipo. Nella nuova bozza della manovra (che ovviamente potrà subire modifiche nel corso del suo iter parlamentare) vengono rivisti i criteri per accedere ad Ape sociale, Opzione donna e Quota 103 che dal prossimo gennaio diventeranno più stringenti. Nulla di drammatico, fatto sta che anziché scendere (come avevano auspicato Salvini e la Lega) l'età anagrafica di accesso alla pensione verrà rivista al rialzo. Almeno per le tre misure che andremo ad analizzare, prima fra tutte la cosi detta Ape Sociale.

Ape Sociale: c'è la proroga per il 2024 (ma l'età si alza di 5 mesi)

L'Ape sociale è uno "scivolo pensionistico" rivolto a disoccupati, disabili (almeno al 74%), caregiver e lavoratori addetti a mansioni gravose. I beneficiari possono lasciare il lavoro in anticipo beneficiando di un assegno ponte che li accompagnerà alla pensione vera e propria. Ci sono però diversi requisiti da soddisfare, sia anagrafici che contributivi. In base all'attuale normativa bisogna aver compiuto 63 anni di età e aver versato almeno 30 anni di contributi (36 per chi svolge lavori gravosi). La novità introdotta con la manovra riguarda il requisito anagrafico che aumenta di 5 mesi. In altre parole l'età di uscita passerà da 63 anni a 63 anni e 5 mesi. Resta ferma per il lavoratore la possibilità di integrare l'assegno con redditi da lavoro fino a cinquemila euro.

Opzione donna: l'età aumenta di un anno

Il governo è intervenuto anche su Opzione donna che oggi permette l'uscita anticipata a caregivers, invalide al 74% e lavoratrici licenziate o dipendenti di aziende in crisi. Ad oggi i requisiti sono un'età di 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio per un massimo di due anni. In altre parole è possibile andare in pensione a 59 anni con un figlio, e a 58 anni con due o più. L'uscita a 58 anni è consentita anche alle lavoratrici di aziende in crisi o licenziate.

Dal 2024 però si cambia: se i requisiti contributivi resteranno gli stessi (35 anni) l'età di uscita viene innalzata ad "almeno sessantuno anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni" (citiamo dal testo di legge). Le donne che non hanno figli (e rientrano nelle categorie interessate) potranno dunque lasciare il lavoro a 61 anni, con un figlio l'età si abbasserà a 60 e con due o più figli a 59.

Quota 104 e il taglio sull'assegno

Alla fine il governo ha deciso di non prorogare Quota 103 sostituendola con Quota 104. La possibilità di andare in pensione in anticipo in questo caso non è rivolta solo a particolari categorie di lavoratori (come avviene per Ape Sociale e Opzione donna), ma a chiunque abbia determinati requisiti contributivi e di età. Requisiti che però, rispetto alle due misure che abbiamo visto sopra, sono più stringenti: se oggi per lasciare il lavoro servono 62 anni di età e 41 di contributi, da gennaio 2024 il requisito contributivo resta identico, ma quello anagrafico sale di un anno e raggiunge i 63 anni. Non è tutto perché dal 2024 viene dilatato anche il tempo che intercorre tra quando si raggiungono i requisiti e quando si va effettivamente in pensione. Le così dette "finestre di uscita" passano dunque da tre a sei mesi per il settore privato e da sei a nove mesi per i dipendenti del pubblico.

Per i pensionati che scelgono Quota 104 ci sarà anche una penalizzazione sull'assegno per le quote da calcolare con il sistema retributivo, ovvero per la parte di pensiona maturata fino al 1996. La materia è piuttosto ostica, ma semplificando molto si può dire che tanto più l'età di uscita sarà bassa, maggiore sarà la decurtazione. Secondo alcune stime, per chi esce dal lavoro a 63 anni la riduzione sarà pari a circa il 4% sull'importo complessivo. Nel caso di una pensione di 1.000 euro lordi dunque, il pensionato perderà circa 40 euro che salgono a 80 se l'importo dell'assegno lordo è di 2.000 euro e a 120 nel caso di una pensione di 3.000 euro.

Il governo: "Le bozze che circolano non sono attendibili"

Queste le novità contenute nell'ultima bozza della manovra. Va detto che oggi Palazzo Chigi ha fatto sapere in una nota che le "indiscrezioni giornalistiche sulla legge di stabilità pubblicate in questi giorni su diversi temi di grande interesse (ad esempio pensioni, tasse, presunti prelievi da conti correnti e altro) sono frutto di bozze non definitive", non diffuse dal ministero dell'economia "e dunque da ritenersi non attendibili". Per quanto riguarda le misure trattate nell'articolo precisiamo che l'introduzione di Quota 104 era stata annunciata dal governo lo stesso 16 ottobre e lo stesso ministro dell'economia Giorgetti aveva detto che ci sarebbe stata "una penalizzazione per quelli che decidono di andare in pensione prima". In ogni, come abbiamo specificato sopra, la legge di bilancio deve ancora passare al vaglio del Parlamento. Non parliamo dunque di provvedimenti già approvati.

