Nuove tecnologie e investimenti nel digitale: la sostenibilità alla base del Green Deal Europeo

Investimenti in chiave sostenibile, imprese tra transizione ecologica ed energetica, dati e scenari a confronto tra PNRR e sviluppo della future mobility. Questo e molto altro nel corso della conferenza andata in scena oggi allo Europe Experience di Roma su “Mobilità del Futuro, Green Deal Europeo e Sostenibilità dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) in collaborazione con gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia.

Un confronto ad ampio raggio che ha visto la presenza e intervento dei principali stakeholder del mondo delle imprese, delle istituzioni e delle università in un dibattito in cui sono emersi visioni e programmi su cosa ci aspetta, tra investimenti e progetti europei, per il futuro delle smart city, mobilità sostenibili e green economy.

“Il green deal europeo è stata l'attività normativa più importante di questa legislatura. Sui trasporti, che pesano per 1/4 delle emissioni climalteranti, sono state fatte scelte ambiziose che potranno eventualmente essere corrette o rafforzate con il prossimo Parlamento europeo. Anche per questo è fondamentale la partecipazione al voto” Così Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia.

“Siamo lieti del successo di pubblico e di contenuti di questa manifestazione che aveva l'obiettivo di porre l'attenzione sull'importanza degli investimenti per un'economia sempre più orientata alla sostenibilità ambientale e all'agenda Onu 2030. Come giovani innovatori siamo impegnati al fianco delle istituzioni e del Parlamento Europeo per la promozione e la valorizzazione delle nuove tecnologie in chiave sostenibile e il confronto di oggi ci ha permesso di dibattere su rischi e opportunità, scenari e progetti, legati al Green Deal Europeo che rappresentano una grande opportunità per tutto l'ecosistema paese all'insegna dei giovani e dell'innovazione. Un grazie particolare a tutti i nostri partner sostenitori e agli uffici del Parlamento Europeo in Italia”. Così Gabriele Ferrieri Presidente dell’ANGI.

Tanti i protagonisti intervenuti: Carlo Corazza, Direttore degli Uffici del Parlamento Europeo in Italia; Brando Benifei, Gruppo dell’Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo; Beatrice Covassi, Europarlamentare Gruppo dell’Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo; Roberto Ridolfi, Presidente Link 2007; Roberta Lombardi, Founder Roberta Lombardi Studio ed Esperta in sostenibilità; Gianpiero Ruggiero, Primo Tecnologo del CNR; Domenico Borello, Professore Sistemi Energia Università Sapienza; Carla Messina, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Giulia Pastorella, Deputata della Repubblica, vicepresidente di Azione e Consigliera comunale a Milano; Nicola Bertolini, Business Development Coordinator Ambiente Spa; Stefania Filippi, Responsabile Comunicazione di TAAC;