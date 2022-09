Nuovo bonus anti-rincari da 100 euro? L'ultimo dilemma di Draghi

Oggi alle 11 convocato a Palazzo Chigi un consiglio dei ministri, chiamato a varare un nuovo decreto aiuti. Dopo la riunione, il premier Mario Draghi e il ministro dell'economia Daniele Franco dovrebbero tenere una conferenza stampa per illustrare i contenuti del nuovo provvedimento, che proviamo ad anticipare.

Cosa ci sarà nel nuovo decreto aiuti

Potrebbe trovare spazio un nuovo bonus per le famiglie più a basso reddito, sarebbe questa la novità che Mario Draghi potrebbe inserire nel decreto Aiuti ter. Solo un'ipotesi, al momento. Secondo indiscrezioni sarebbe un meccanismo simile al bonus anti-rincari da 200 euro dato a luglio a lavoratori e disoccupati con reddito sotto i 35mila euro. Ma in questo caso la cifra dell’assegno dovrebbe essere inferiore, intorno ai 100 euro. Che questa misura sia stata e sia tutt'ora argomento di dibattito in seno all'esecutivo è certo, tuttavia soltanto nelle prossime ore si capirà se la misura entrerà nel prossimo decreto, quali saranno i destinatari eventuali e quale la reale portata del provvedimento.

Il governo Draghi, ai titoli di coda e in carica per gli affari correnti, è davanti a un bivio: o il nuovo bonus anti-rincari da circa 100 euro oppure (più semplicemente) allargamento della platea del bonus sociale che azzera i rincari in bolletta, alzando l’Isee da 12mila a 15mila euro. Quest'ultima è l'ipotesi più probabile. Staremo a vedere. Oggi come oggi, il bonus sociale per le utenze di luce e gas a favore delle famiglie a basso reddito riguarda chi ha un reddito Isee fino a 12 mila euro (soglia già innalzata mesi fa rispetto agli 8.265 precedenti), e ora si vorrebbe assicurare il sostegno anche ai nuclei che arrivano a 15 mila euro di Isee.

A quanto ammontano i bonus sociali

I bonus sociali per disagio economico sono riconosciuti automaticamente ai cittadini o ai nuclei familiari che percepiscono il reddito o la pensione di cittadinanza, o che presentano la dichiarazione Isee con la soglia riconosciuta per ottenere il sostegno. Il valore dei bonus sociali è determinato e periodicamente aggiornato dall'Arera. Per il terzo trimestre (dal 1° luglio al 30 settembre) il contributo per la bolletta della luce è di 140 euro per una famiglia con uno o due componenti; 170 euro per 3-4 componenti; 200 euro oltre i 4 componenti. Per il gas, tenendo conto che l'autunno comincerà solo il 23 settembre (e i termosifoni sono spenti), il sostegno va dai 40 euro per una famiglia di quattro persone fino ai 60 euro per i nuclei più numerosi.

Nel decreto aiuti odierno ci saranno poi risorse per enti locali, sanità, sport e terzo settore. Sul fronte delle imprese, spazio a nuove rateizzazioni delle bollette e rafforzamento dei crediti d’imposta per l’energia anche alle piccole attività, quelle con contatore di 4,5 kw. I crediti d’imposta per gli acquisti di energia da parte delle imprese puntano al raddoppio e ad estendere la platea alle piccole attività economiche. Saranno loro ad assorbire la quota più consistente del decreto da poco meno di 14 miliardi arriverà oggi in tarda mattinata in Cdm.

Lo "scheletro" del nuovo decreto è stato definito fino alla tarda serata di ieri, e qualche aspetto potrebbe subire modifiche: ci sono margini di incertezza su vari punti, ma è sicurissima stavolta l’esclusione di nuovi fondi Cig. La caccia alle risorse per provare ad assicurare la cassa integrazione scontata per le fabbriche che rischiano di fermare l'attività perché non riescono ad affrontare i rincari alle stelle è andata avanti fino all'ultimo, nella speranza di reperire le risorse per prolungare la cig scaduta a fine maggio per i settori del legno, la ceramica, l'agroindustria, l'automotive e la siderurgia. Ma a cassa integrazione scontata è molto costosa, non troverà spazio in questo decreto.

Torna in Senato il decreto Aiuti bis

Ieri invece la Camera ha approvato con 322 voti a favore, 13 contrari e 45 astensioni il decreto Aiuti bis che contiene le misure urgenti contro il caro energia, l'emergenza idrica, e a favore delle politiche sociali e industriali. Il provvedimento passa nuovamente al Senato martedì 20 settembre per la terza lettura dopo il correttivo che ha ripristinato il tetto generalizzato a 240mila euro lordi annui per gli stipendi pubblici. Ok con 371 sì e nessun contrario anche alla relazione al Parlamento sull'aggiornamento degli obiettivi di finanza pubblica, finalizzato alla copertura del Dl aiuti bis.