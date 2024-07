Turismo e alberghi, firmato il nuovo contratto nazionale: aumenti e tutele, tutte le novità

Arriva una splendida notizia oltre 400mila lavoratori e lavoratrici del comparto turistico ricettivo alberghiero, dei villaggi vacanza e dei camping: dopo una trattativa serrata, durata più di 40 ore, i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno firmato l’intesa con Federalberghi e Faita sul nuovo contratto nazionale. L'accordo, in vigore dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2027, "è un importante passo in avanti per il settore", come sottolineato dai rappresentanti sindacali dopo la firme.

Turismo e alberghi, firmato il nuovo contratto nazionale

Il nuovo contratto (qui in versione integrale) prevede un aumento economico a regime di € 200 al IV livello d’inquadramento, da riparametrare, corrisposti nell’arco della vigenza contrattuale, con una massa salariale complessiva pari a 6.200 euro. Significativo l’intervento sull’esternalizzazione dei servizi di pulimento e riassetto delle camere e altri servizi, estendendo la procedura per il confronto sindacale prevista per la prima esternalizzazione anche ai successivi cambi appalti, garantendo il trattamento normativo ed economico del contratto nazionale del settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore. Prevista, per la prima volta, una norma anche per l’internalizzazione di tali servizi e l’introduzione di nuovi profili professionali nel sistema di classificazione del personale, in risposta all’evoluzione dei modelli organizzativi di impresa.

L'intesa contempla anche diverse misure in tema di parità di genere, con la valorizzazione delle tematiche relative alle pari opportunità e all’inclusione: è stata istituita la figura di rappresentanza "Garante della Parità" e viene costituita una Commissione permanente dedicata in seno all’Ente Bilaterale di settore. Sono state inoltre introdotte forme di partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori alla vita dell’impresa, mirate a favorire il cambiamento e il benessere sui luoghi di lavoro, anche in un’ottica di genere.

Genitori, welfare e non solo

Tra i punti qualificanti dell'accordo: la tutela della genitorialità, con l’integrazione fino al raggiungimento del 100% della retribuzione in occasione del pagamento della tredicesima e della quattordicesima mensilità, maturata durante i periodi di congedo di maternità obbligatorio e congedo di paternità, obbligatorio e facoltativo.

Sul contrasto alla discriminazione, alla violenza e alle molestie è stato definito un nuovo articolato contrattuale che amplia le tutele, migliorando le misure previste per il sostegno delle donne vittime di violenza di genere, con 3 mesi più ulteriori 3 mesi di congedo retribuito al 100% per le lavoratrici inserite in percorsi di protezione debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio. Sul fronte del welfare contrattuale, l’intesa stabilisce un aumento del contributo di 3 euro destinato al fondo di assistenza sanitaria integrativa di settore, il Fondo Fast. Rafforzata, inoltre, la penalità prevista a carico delle aziende che non siano in regola con l’iscrizione al fondo dei lavoratori, per i quali, in questo caso, scatta un ulteriore elemento distinto della retribuzione.

I sindacati: "Un passo avanti per il settore"

"Questo accordo - scrivono Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs in una nota unitaria - rappresenta un importante passo avanti per il settore, ottenuto anche grazie alla mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori. Siamo riusciti a ottenere un significativo riconoscimento economico e le nuove tutele introdotte testimoniano il nostro impegno per migliorare le condizioni di vita e di preparando il settore ad affrontare le sfide future con maggiore equità, inclusione e per la valorizzazione e la dignità del lavoro nel settore turistico ricettivo e alberghiero".

Grande soddisfazione espressa anche da Samantha Merlo,segretaria nazionale Uiltucs: "Con il rinnovo di questo secondo contratto del turismo, la Uiltucs festeggia il raggiungimento di un nuovo e importante traguardo finalizzato al superamento del divario di genere. Ne è un esempio la figura di rappresentanza, denominata Garante di Parità, già esigibile al primo livello di contrattazione, in grado di occuparsi delle criticità del mondo del lavoro, con particolare attenzione al tema dell’equità salariale e del contrasto alle molestie e alla violenza. Inoltre, gli avanzamenti normativi sul tema della conciliazione di vita e lavoro, assumono valore: miglioramento del riconoscimento economico durante i congedi di maternità, paternità e congedi parentali".

"“Questo contratto - ha commentato il segretario generale aggiunto Uiltucs Stefano Franzoni - è lo strumento attraverso il quale centinaia di migliaia di donne e di uomini vedranno migliorate le loro condizioni di lavoro. Lavoratrici e lavoratori che operano quotidianamente per sostenere un settore su cui si poggia una fetta importante dell’economia del Paese". Una "buona notozia" per i lavoratori del settore, come sottolineato anche dal segretario generale Uiltucs Paolo Andreani: "Avranno 200 euro al mese in più al mese in busta paga. È un risultato che conferma il percorso di miglioramento delle condizioni di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori per i quali migliorano anche le condizioni di appalti e internalizzazioni".