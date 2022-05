Nuovi sconti su bollette e benzina nel prossimo decreto aiuti

La prossima settimana sarà piuttosto impegnativa per il premier Draghi. Inizierà lunedì 2 maggio con la riunione del Consiglio dei ministri per il varo di nuovi aiuti a famiglie e imprese in difficoltà a causa dell?aumento dei prezzi energetici e alimentari. Al termine del Cdm si terrà una conferenza stampa per illustrare le misure. Martedì, invece, il premier volerà a Strasburgo, per intervenire alla seduta plenaria del Parlamento europeo. Mercoledì 4 maggio, Draghi incontrerà a Palazzo Chigi il Primo Ministro del Giappone, Fumio Kishida. Iniziamo da lunedì 2 maggio: quali misure verranno adottate dal governo nel nuovo decreto energia per aiutare famiglie e imprese contro i rincari?

Lunedì 2 maggio Consiglio dei ministri e conferenza stampa Draghi

Lunedì 2 maggio 2022, è stato convocato un Consiglio dei ministri per varare un nuovo decreto energia per aiutare per famiglie e imprese in difficoltà. Con una dote di 6-10 miliardi di euro, il dl aiuti mira a sostenere chi non riesce a pagare le bollette a causa del caro-energia e chi si trova in difficoltà a causa dei rincari generalizzati dei prodotti alimentari. "Stiamo vedendo se vi siano altre risorse disponibili", ha dichiarato il ministro dell'economia Daniele Franco mentre si moltiplicano le richieste di un nuovo scostamento di bilancio. Al termine del Cdm si terrà una conferenza stampa presso la Sala polifunzionale della Presidenza del consiglio, durante la quale verranno illustrate dal premier Draghi e dai ministri tutte le misure adottate.

In arrivo un nuovo decreto energia da 6-10 mld

Tra le varie misure che potrebbero trovare spazio nel nuovo decreto aiuti di maggio che il governo si appresta a varare, appare piuttosto certo il rinnovo dello sconto di 25 centesimi sulle accise della benzina, per ridurre il prezzo dei carburanti fino al prossimo 30 giugno (probabilmente lo sconto verrà esteso anche al metano). Si parla anche di un aumento dal 10% al 15% della tassa sugli extraprofitti, che da sola varrebbe 2,5 miliardi di euro, ma anche di un rafforzamento del bonus sociale sulle bollette. In particolare, potrebbe essere allargata la platea dei beneficiari dello sconto sulle bollette, innalzando ulteriormente la soglia Isee fino a 15mila euro (dopo essere stata già alzata da 8.265 a 12mila euro), anche se c?è chi preme per arrivare fino a 20mila euro. Si parla anche di un bonus retroattivo. Secondo l?Arera lo sconto si aggirerebbe sul 25% della bolletta trimestrale, circa 165,60 euro per una famiglia composta da due adulti e un bambino. In ballo nel nuovo decreto aiuti c'è anche la decontribuzione per difendere i salari: abbassando il cuneo fiscale i lavoratori otterrebbero una mensilità in più all?anno. Dopo la misura varata con la manovra potrebbe arrivare un nuovo intervento da circa 800 milioni di euro per ridurre i contributi a carico dei dipendenti con i redditi fino a 35mila euro.