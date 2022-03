Il piano contro il caro bollette: limiti al riscaldamento nelle case e all'illuminazione pubblica

Il governo Draghi ha intenzione di muoversi la prossima settimana per fronteggiare e attenuare gli effetti economici e sociali dell'invasione russa in Ucraina, in primis agendo rapidamente contro il caro bollette, con un nuovo decreto. Ad assicurarlo è il presidente del Consiglio Mario Draghi: "Il governo condivide le preoccupazioni per l'aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime. Siamo al lavoro per limitare l'impatto di questi rincari sulle imprese e sulle famiglie", ha detto il premier.

Per quanto riguarda l'energia, l'intervento di sostegno ammonta a circa 16 miliardi di euro ed è previsto che resti attivo fino al secondo trimestre di quest'anno, ha ricordato Draghi, quindi fino alla fine di giugno. È stato previsto l'azzeramento degli oneri di sistema per le utenze elettriche domestiche e per le imprese, e l'abbassamento dell'Iva al 5% per le utenze del gas. Sono stati potenziati i sussidi energetici per le famiglie più svantaggiate. Per i consumatori industriali energivori è stato introdotto un credito d'imposta pari al 20% dell'incremento del costo della fornitura di elettricità del primo trimestre 2022.

Il nuovo decreto del governo Draghi contro il caro bollette

Tutto questo, però, "non è sufficiente. A noi paiono grandi numeri, in un altro contesto sarebbero stati visti come numeri impensabili, ma non è sufficiente - ha detto Draghi -. Chi ce lo dice? Le imprese, la gente. Ci dicono che non ce la fanno, quindi dobbiamo lavorare anche su altre cose". Cosa farà il governo? Ci sono altre proposte per risparmiare energia: la riduzione dell'illuminazione pubblica, il taglio di uno o due gradi della temperatura consentita per il riscaldamento negli edifici, la riduzione degli orari di apertura degli impianti di riscaldamento. Proposte che dovranno essere concretizzate in un nuovo decreto. I contorni sono da definire sia per le risorse sia per la tempistica. C'è poi allo studio l'ampliamento del bonus sociale per le famiglie a basso reddito. Nei prossimi giorni ne sapremo di più.

Le misure contro l'aumento dei prezzi della benzina

Si pensa anche a ulteriori proposte anche per fronteggiare l'aumento dei prezzi di benzina e materie prime. La crescita dei prezzi dei carburanti è una "spirale speculativa su cui guadagnano in pochi, una colossale truffa a spese delle imprese e dei cittadini", ha detto ieri il ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani. Per quanto riguarda il caro benzina, alcuni propongono la sterilizzazione dell'Iva sui carburanti, perlomeno per l'Iva aggiunta rispetto agli aumenti. Ma le imprese si trovano a fronteggiare, oltre all'impennata dell'energia, anche altri aumenti dei costi di materie prime e semilavorati. Per aiutarle si pensa al divieto di esportazioni di prodotti indispensabili da accompagnare a dazi, da valutare con l'Unione europea.

Si lavora anche sulla ricerca di fornitori alternativi a Russia e Ucraina, in modo da compensare limitazioni o blocchi degli approvvigionamenti da questi due paesi. Il ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha dichiarato che si sono già registrate alcune possibili alternative che sembrano offrire l'opportunità di rimediare, almeno parzialmente, alla contrazione di importazioni. L'obiettivo del governo è anche quello di rafforzare ed estendere il sistema di stoccaggio, attualmente previsto per le fonti energetiche, anche ad altri beni da considerare essenziali in modo da cautelarsi di fronte alla possibilità di carenze o di forti aumenti di prezzi.