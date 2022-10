?La Nutella vale più di Facebook. Lo si vede se si guarda all’elenco delle persone più ricche del mondo perché Giovanni Ferrero, ceo della multinazionale di Alba, figura al 25esimo posto degli uomini più ricchi del pianeta e supera anche Mr Zuckerberg, ideatore e fondatore del social network Facebook. La classifica è quella dei miliardari di Bloomberg, quell’indice che si prende la pena, ogni mese, di aggiornare i patrimoni degli uomini e delle donne più ricche del pianeta.

Ebbene, mentre Mr Zuckerberg deve fare i conti con una rivoluzione del Metaverso che non decolla, anzi affossa il titolo di Meta in Borsa bruciando ottenta miliardi di dollari e scatenando la rabbia degli azionisti. La Ferrero invece prosegue tranquillamente il suo cammino nel mercato mondiale come il più importante e conosciuto brand italiano. Il pane con la Nutella è inossidabile e continua a far arricchire l’azienda italiana. Tanto che Ferrero continua a scalare la classifica dei Paperoni nel mondo.

Per cui, ad oggi Giovanni Ferrero, ceo della multinazionale di Alba, figura con un portafoglio di 38,9 miliardi di dollari, circa tre miliardi in più rispetto all’anno scorso. Zuckerberg perde quota invece e finisce alla 28esima posizione con “soli” 38,2 miliardi in tasca. Perde soldi perfino Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo con 200 miliardi di patrimonio (-66 miliardi) oggi alle prese con il rilancio di Twitter e un patrimonio totale di 127 miliardi.