Cosa succede ai migliaia di occupabili senza reddito di cittadinanza e nuovo sussidio

Il reddito di cittadinanza lo hanno perso, o lo perderanno a breve, entro fine anno. E per questioni di reddito non hanno nemmeno diritto a ricevere il nuovo supporto per la formazione e il lavoro, il contributo fino a 350 euro al mese, per massimo un anno, legato alla partecipazione ai corsi di formazione per il lavoro, con la soglia Isee che si è abbassata da 9.360 a seimila euro. Parliamo di circa 15mila persone occupabili, rimaste senza alcun aiuto economico. Il governo per loro sta studiando una sorta di "paracadute". I tecnici del ministero del lavoro stanno analizzando il dossier insieme all'Inps, dopo l'avvio della piattaforma Siisl (sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa), elaborata dall'istituto per la previdenza, con i corsi di formazione e il possibile incrocio tra domanda e offerta di lavoro, a cui per ora queste 15mila persone occupabili non possono iscriversi.

Cosa fare, dunque? L'obiettivo è quello di stabilire eventuali interventi normativi o regolamentari per accompagnarli fino al momento in cui trovano un'occupazione. E per questo occorrerà un'analisi precisa di chi sono le persone coinvolte, di quali qualifiche hanno e di come sarebbero concretamente collocabili nel mercato del lavoro. Ci sono le prime ipotesi sui possibili interventi da mettere in campo. Oltre all'estensione del limite Isee del supporto per la formazione e il lavoro, si sta valutando anche l'inserimento di queste persone nel programma "Gol"-garanzia di occupabilità dei lavoratori, legato al Pnrr (il Piano nazionale di ripresa e resilienza). Inoltre, si sta pensando all'utilizzo dei fondi europei anti povertà per percorsi specializzati di politiche attive, o alla presa in carico da parte dei servizi sociali.

Proprio in merito all'indicatore della situazione economica equivalente c'è un dettaglio tecnico da tenere in considerazione: da aprile di quest'anno si può chiedere l'Isee corrente, che permette di aggiornare il proprio indicatore di ricchezza se è peggiorata la situazione lavorativa o economica rispetto a quella di due anni fa. La soglia dei 9.360 euro considera al suo interno anche i patrimoni mobili: se una famiglia ha attinto ai suoi risparmi per fronteggiare una situazione di estrema difficoltà e disagio, il valore dell'Isee corrente calcolato ora sarà più basso rispetto al precedente. In questo caso l'Isee può scendere sotto i seimila euro, la nuova soglia per avere il contributo fino a 350 euro al mese. Secondo i tecnici che hanno lavorato al nuovo supporto per la formazione e il lavoro, in questo modo la platea dei 15mila si potrebbe ridurre di qualche migliaio di persone.

Fatto sta che per il momento, comunque, l'idea è quella di stimolare la platea degli ex percettori del reddito di cittadinanza a iscriversi alla piattaforma Siisl quando a ottobre sarà aperta a tutti i disoccupati. Non è però stata del tutto scartata l'ipotesi di introdurre un ulteriore sussidio: varrebbe meno soldi e per meno tempo rispetto all'attuale sostegno mensile da 350 euro, che però è "ad personam" e quindi vale anche per più soggetti all'interno della famiglia che ha perso il reddito.

