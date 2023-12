Meloni festeggia dati occupazione, Cgil ribatte: "Lavoro sempre più precario"

Altro che record, il lavoro in Italia è sempre più precario. Così la Cgil ribatte all’euforia mostrata dal governo di fronte ai dati Istat sull’occupazione che si stanno registrando negli ultimi tempi. L’Istituto di statistica nazionale proprio oggi, mercoledì 13 dicembre, ha comunicato che nel 3° trimestre del 2023 si sono registrati 481mila occupati in più rispetto allo scorso anno. "Sono risultati che ci incoraggiano ad andare avanti e fare meglio", ha dichiarato la premier Giorgia Meloni, ma secondo la Cgil le ore lavorate risultano essere in diminuzione mentre aumenta il lavoro precario. Come stanno davvero le cose?

Occupazione, Meloni: "Sono risultati che ci incoraggiano ad andare avanti e fare meglio"

Occupazione record in Italia nel mese di ottobre, con 23,7 milioni di occupati e un tasso al 61,8%, livello che secondo l’Istat non si era mai registrato nelle serie storiche. Poi un’altra buona notizia sul mercato del lavoro (o così almeno sembra): nel terzo trimestre 2023 gli occupati sono aumentati di 481mila unità in un solo anno (+2,1 per cento), portando il tasso di occupazione al 61,5 per cento (+1,3 punti). In calo il tasso di disoccupazione al 7,6 per cento (-0,4 punti) e quello di inattività tra i 15 e i 64 anni al 33,3 per cento (-1,1 punti). "Sono risultati che ci incoraggiano ad andare avanti e fare meglio", ha detto la premier Giorgia Meloni. Secondo la Cgil però non c’è niente da festeggiare perché il mercato del lavoro non è poi così in salute.

Il report della Cgil che sconfessa i record dell’occupazione

Nicolò Giangrande e Rossella Marinucci hanno evidenziato in un report che il tasso di occupazione italiano al 61,8 per cento "è ancora il più basso di tutta l’Unione Europea ed è nettamente inferiore rispetto a quello della Germania (77,5 per cento), Francia (68,7 per cento) e Spagna (65,8 per cento). A questo bisogna aggiungere che l’Italia ha un tasso di inattività (33,3 per cento) che è il più alto dell’Eurozona e che si attesta a un livello decisamente superiore rispetto a quello tedesco (20,1 per cento), francese (26,2 per cento) e spagnolo (25,6 per cento)".

Ma non è tutto: secondo i ricercatori della Cgil il numero degli occupati definito record sopra i 23 milioni è stato raggiunto in altri tre periodi: tra gennaio e settembre 2008, da maggio a giugno del 2018 e tra marzo 2019 e febbraio 2020, prima che arrivasse la pandemia.

L’analisi della Cgil si sposta poi sul tipo di lavoro che si è venuto a creare negli ultimi tempi: precario purtroppo. Prendendo a confronto i dati degli ultimi 15 anni, dal 2008 a oggi, i ricercatori hanno scoperto che il tasso di precarietà è salito dal 13,1 al 15,7 per cento, vale a dire di quasi tre punti percentuali.

Lavoro sempre più precario

"A ottobre del 2023, rispetto a ottobre del 2008, cioè l’anno a partire dal quale si sono succedute una serie di diverse crisi, osserviamo un aumento di +709 mila occupati (+3,1 per cento). Si tratta di un incremento complessivo che è il frutto di una crescita degli occupati dipendenti (circa +1,5 milioni) e di una diminuzione degli indipendenti (-743 mila). Se però esaminiamo solo i due segmenti dell’occupazione dipendente osserviamo una crescita molto diversa: gli occupati a termine sono cresciuti enormemente (+30,2 per cento) fino a raggiungere la quota di circa 3 milioni di unità, mentre quelli permanenti hanno registrato un incremento molto più contenuto (appena il +5,2 per cento)". In poche parole negli ultimi 15 anni il contributo complessivo alla crescita degli occupati è dovuto per circa la metà all’aumento dei contratti a termine.

Da considerare poi che alla crescita del tasso di occupazione (al 61,8 per cento) non ha contribuito solo l’aumento degli occupati ma anche il contestuale e drastico calo della popolazione in età da lavoro (circa -1,7 milioni). Infatti, se la popolazione lavorativa fosse rimasta la stessa di ottobre 2008, il tasso di occupazione a ottobre 2023 si sarebbe attestato al 59,1 per cento, crescendo soltanto di +0,8 punti percentuali e rimanendo ancora sotto il 60 per cento. "Questo mette in luce come la questione occupazionale in Italia, dal punto di vista demografico, abbia già assunto caratteristiche allarmanti".

Insomma la qualità del lavoro sta peggiorando: le ore lavorate risultano in diminuzione (-11 ore in 15 anni) mentre il tasso di part-time involontario, fenomeno che tocca principalmente l’occupazione femminile, risulta essere il più alto dell’Eurozona. È passato dal 41,3% del 2008 al 57,9% del 2022, registrando un balzo di quasi 17 punti. Tutto questo, conclude la Cgil, "incide pesantemente sulle retribuzioni medie di oggi e inciderà, di conseguenza, anche sulle pensioni di domani".