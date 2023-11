Aumenta il reddito familiare ovunque ma non in Italia

Il reddito reale delle famiglie nell'area Ocse è aumentato nel secondo trimestre per il quarto trimestre consecutivo, ma non si può dire lo stesso per l'Italia che ha registrato una flessione dello 0,3 per cento nel secondo trimestre di quest'anno. È quanto emerge dai nuovi dati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) che riunisce i 38 Paesi industrializzati. L'incremento - sottolinea un comunicato - è maggiore rispetto al Pil reale pro capite che nel secondo trimestre è cresciuto dello 0,4 per cento. Tuttavia, il ritmo di crescita del reddito è rallentato nel secondo trimestre rispetto al primo, quando era stato registrato un aumento dell'1,4 per cento. Per altro, nonostante l'aumento complessivo a livello di area, il quadro risulta eterogeneo nel dettaglio.

Dei 21 Paesi per cui sono disponibili dati, undici hanno segnato un aumento dei redditi nel secondo trimestre, mentre dieci hanno registrato un calo. Tra le economie del G7, il reddito reale pro capite è aumentato in tutti i Paesi per i quali sono disponibili dati (manca il Giappone), a eccezione dell'Italia, che segna -0,3 per cento dopo il +3 per cento del primo trimestre.

Nel dettaglio la Francia è pressoché stabile, con un +0,07 per cento; gli Usa segnano un +0,49 e la Germania +0,53 per cento. La Gran Bretagna registra un rialzo del +0,92 e il Canada +1,19 per cento. La media dei paesi Ocse ha invece registrato un aumento del reddito delle famiglie dello 0,53 per cento.

Tra gli altri paesi Ocse, l'Ungheria ha registrato la crescita più elevata del reddito reale pro capite nel secondo trimestre (+3 per cento) grazie all'allentamento delle pressioni inflazionistiche. Sul fronte opposto la Polonia, che ha registrato la maggiore contrazione dei redditi (-3,4 per cento), unita anche a un calo del Pil reale pro capite (-1,3 per cento). Come precisa l'Ocse, il reddito reale pro capite e il Pil reale pro capite nell'area registrano una tendenza al rialzo dal secondo trimestre del 2022. I due indicatori hanno avuto andamenti divergenti durante la pandemia di Covid-19, mentre ora si stanno evolvendo in tandem.