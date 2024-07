Octopus Energy vince l’asta del Gruppo d’Acquisto di Altroconsumo con la migliore tariffa fissa

Octopus Energy, compagnia energetica nata per rendere l’energia rinnovabile accessibile a tutti grazie all’uso della tecnologia, è tra le aziende che si sono aggiudicate l’asta del Gruppo d’Acquisto “Abbassa la Bolletta” di Altroconsumo, giunto quest’anno alla sua ottava edizione. “Abbassa la Bolletta” è il Gruppo d’Acquisto dedicato al settore dell’energia elettrica e del gas con cui Altroconsumo - la più grande organizzazione di consumatori in Italia, con oltre 300.000 soci e una community di 1 milione di persone - propone ai consumatori offerte di libero mercato economiche e trasparenti, di cui verifica precedentemente le condizioni contrattuali. Negli anni, oltre 500.000 famiglie hanno scelto di cambiare fornitore grazie alle offerte proposte da “Abbassa la bolletta”, con un risparmio medio di 250€ all’anno.

Altroconsumo, che da oltre cinquant’anni opera in maniera assolutamente indipendente per tutelare i consumatori, seleziona soltanto fornitori certificati e realmente attenti alla sostenibilità, così da garantire agli utenti solo offerte di energia proveniente da fonti rinnovabili. Octopus Energy è risultata vincente nella categoria “tariffe fisse” grazie a un’offerta con un costo fisso per kWh che consente agli utenti di bloccare il prezzo della componente energia per 12 mesi: una scelta conveniente nel breve come nel lungo termine, che non prevede alcuna penale e nessun costo nascosto alla scadenza. Proprio qualche mese fa, Octopus Fissa 12M - la competitiva tariffa monoraria che permette di bloccare il prezzo della componente energia per un anno - ha vinto il premio “Eletto Prodotto dell’Anno 2024” nella categoria servizi energetici. Octopus, che continua il suo percorso di straordinaria crescita nel mercato italiano, ha raggiunto e superato la soglia dei 200.000 clienti in meno di due anni dal lancio.

“Vincere l’asta indetta da Altroconsumo è un’ulteriore testimonianza del nostro sforzo concreto per rendere l’energia verde accessibile e conveniente per tutti” dichiara Giorgio Tomassetti, CEO di Octopus Energy in Italia. “Per vincere non era sufficiente proporre la migliore tariffa fissa - che abbiamo comunque dimostrato di garantire - ma anche superare la scrupolosa revisione di Altroconsumo di tutta la nostra documentazione contrattuale, e la serietà con cui questo Gruppo d’acquisto è stato condotto ci rende ancora più felici della vittoria. Insieme ad un’ottima tariffa, i clienti che decideranno di aderire al Gruppo d’acquisto potranno beneficiare di un servizio clienti d’eccellenza, da sempre nostro fattore distintivo: vogliamo ripagare la fiducia di chi ci sceglie, con un'esperienza che metta realmente le persone al centro, ascoltando le loro esigenze in tempo reale e creando un legame di fiducia duraturo”.