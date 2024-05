Octopus energy: raggiunti i 200mila clienti in Italia

Octopus Energy, compagnia energetica nata per rendere l’energia rinnovabile accessibile a tutti grazie all’uso della tecnologia, annuncia il raggiungimento di un altro importante traguardo: 200.000 clienti in Italia. La notizia arriva a soli quattro mesi dal superamento della soglia dei 100.000 clienti, a conferma di una crescita costante e dinamica, direttamente connessa alla solida necessità di una transizione a un’energia più conveniente e green. Sono sempre di più, infatti, i consumatori che, nella scelta di un servizio di fornitura, insieme alla convenienza delle tariffe, ricercano la sostenibilità energetica, privilegiando l’uso di fonti rinnovabili e soluzioni di decarbonizzazione. Lo dimostra una recente indagine di mercato condotta da Circana, che ha eletto la tariffa Octopus Energy 12M come migliore prodotto dell’anno 2024. Grazie alla ricerca, è emerso che il 44% degli utenti scelgono Octopus Energy per le sue tariffe convenienti, il 32% per i canoni adeguati e il 29% per l’utilizzo di energia rinnovabile.

Grazie alla sua offerta unica e a un approccio innovativo e tecnologico, Octopus si sta rapidamente posizionando come uno dei principali protagonisti della transizione energetica nel nostro Paese. In meno di due anni dall’arrivo nel mercato italiano, l’azienda è riuscita infatti a crescere in maniera veloce e costante, continuando a mantenere un servizio clienti di eccellenza - con un punteggio di 4.9 su 5 su TrustPilot - supportato da un modello operativo volto a ottimizzare i costi, tariffe sempre convenienti e competitive e una gamma di soluzioni per favorire la decarbonizzazione e l’elettrificazione dell’energia.

L’espansione dell’ultimo anno conferma le prospettive ambiziose di Octopus Energy in Italia: seguire un percorso simile al Regno Unito, dove, dopo soli 8 anni dalla sua fondazione, Octopus è il più grande fornitore di energia del paese. Giorgio Tomassetti, CEO di Octopus Energy in Italia, dichiara: “Quello dell'energia è un settore tipicamente statico, in cui le persone tendono ad avere la percezione che poco possa effettivamente cambiare in meglio: per questo, vedere la velocità con cui stiamo continuando a crescere in Italia e il numero di messaggi di affetto che riceviamo ogni giorno dai clienti - comprese le mail che ricevo direttamente e le tante recensioni positive - mi rende estremamente felice e ottimista sul fatto che potremo vivere una crescita esponenziale anche nei prossimi mesi. Non crediamo in una transizione energetica imposta dall’alto, e per questo non vediamo l’ora di poter aiutare sempre più persone e ampliare la famiglia Octopus. Siamo consapevoli che dipenderà da noi: se rimarremo fedeli alle nostre promesse, impegnandoci ogni giorno per rendere l’energia verde meno costosa e più accessibile, garantendo un servizio eccellente e usando la tecnologia per migliorare e semplificare la vita delle persone, potremo davvero avere un impatto positivo in Italia. Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in noi e che continuano a farlo, così come tutte le persone in azienda che ogni mattina si alzano con il desiderio di fare la differenza per i nostri clienti, perché il loro supporto è semplicemente essenziale”.

Octopus Energy è stata inclusa nell’elenco Forbes delle top 100 aziende “Responsibility 2023”, ha vinto il premio “Eletto Prodotto dell'Anno 2024” per la tariffa Octopus Fissa 12M e ha recentemente annunciato una valutazione del gruppo di 9 miliardi di dollari. In Italia, conta oltre 100 dipendenti attivi tra Ascoli Piceno e gli uffici di Milano.

