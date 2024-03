Octopus Energy integra pagoPA offrendo una soluzione alternativa al pagamento delle bollette

Octopus Energy annuncia l’introduzione di pagoPA per il pagamento delle bollette dell’energia elettrica, il sistema nazionale dei pagamenti elettronici pensato per rendere semplice, sicura e trasparente qualsiasi transazione verso la Pubblica Amministrazione, sia online che offline.

PagoPA consentirà ai clienti di Octopus Energy di pagare le bollette dell’energia elettrica in banca, negli uffici postali, presso gli esercenti convenzionati oppure direttamente online. In questo modo l’azienda conferma ulteriormente il suo obiettivo di rendere l’energia rinnovabile accessibile a tutti, offrendo ai propri clienti un’alternativa all'addebito diretto su conto corrente, a seconda delle singole esigenze.

Grazie a questo servizio è possibile scegliere tra molteplici canali e avere completa visibilità dei costi di commissione associati a ciascuno di questi. Inoltre, chi utilizza pagoPA ha sempre la certezza del debito dovuto grazie all’aggiornamento automatico dell’importo (se quest’ultimo è soggetto a variazioni nel tempo per interessi di mora o saldi parziali, su pagoPA lo si trova sempre aggiornato) e godere di un’esperienza più economica, efficiente e digitale. Ad oggi pagoPA è utilizzato da circa 20.000 soggetti tra enti pubblici e gestori di pubblico servizio che hanno integrato sulla piattaforma circa 280.000 servizi.

“Molti mi domandano perché una società digitale come Octopus Energy ha deciso di introdurre nel 2024 il bollettino pagoPA e in generale un metodo di pagamento diverso dall'addebito su conto corrente”, commenta Giorgio Tomassetti, CEO di Octopus Energy in Italia. “Ogni giorno milioni di italiani non hanno accesso a energia verde a prezzi convenienti solo perché la maggior parte dei fornitori che la offre limita queste tariffe ai clienti ‘più tecnologici’, secondo loro definizione. Per questo, Octopus Energy si pone l’obiettivo di usare la tecnologia a beneficio delle persone, rendendo accessibile e conveniente l’energia verde. PagoPA è infatti la risposta che si sposa perfettamente con la nostra visione, in quanto coniuga una soluzione accessibile, come il bollettino, con un impianto tecnologico molto avanzato che rende questo metodo molto più affidabile e funzionale del vecchio bollettino postale”.

Octopus Energy è nota per il suo impegno nel promuovere l’adozione dell’energia rinnovabile e nell’offrire soluzioni innovative per il settore, incentivando l’accessibilità al servizio. L’introduzione di pagoPA rappresenta un ulteriore passo avanti nella realizzazione di questa visione.

Per ulteriori informazioni su Octopus Energy Italia, visita https://octopusenergy.it/.