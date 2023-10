Octopus Energy lancia la promozione dedicata ai clienti che provengono dal mercato tutelato

A fronte del grande fermento che ruota attorno al dibattito sulla liberalizzazione del mercato dell’energia, Octopus Energy, compagnia energetica nata per rendere l’energia rinnovabile accessibile a tutti, annuncia il lancio della promozione dedicata a tutti i clienti che arrivano dal mercato tutelato. L’azienda ha infatti deciso di investire con convinzione sul territorio offrendo agli utenti uno sconto di 40€ in bolletta, una promozione che si aggiunge al già presente risparmio del 10% sulla tariffa standard rispetto a quanto proposto dal mercato tutelato.

Octopus Energy crede fermamente che la fine del mercato tutelato sia l’occasione per fare passi in avanti verso uno scenario energetico più trasparente e conveniente per tutti i consumatori. Il CEO di Octopus Energy Italia, Giorgio Tomassetti, ha così espresso il suo pensiero: “L’azienda, con una visione decisa verso un mercato energetico più equo e sostenibile, vede nella liberalizzazione una scelta fondamentale per favorire l’accesso a tariffe competitive per tutti i cittadini. Per lungo tempo l'Italia è rimasta indietro su questo tema, e a pagarne il conto sono purtroppo i consumatori. Il mercato di tutela non è infatti sinonimo di convenienza o affidabilità. A titolo esemplificativo, negli ultimi mesi il mercato tutelato è stato sempre più costoso del mercato libero e anche più imprevedibile, con prezzi che cambiano ogni tre mesi. Inoltre, il livello di assistenza fornito non è paragonabile a quello di società come Octopus Energy. Si è recentemente parlato di rinviare nuovamente la tutela (come già avvenuto negli scorsi anni) ma crediamo che il Governo debba accelerare il processo, dando agli italiani la possibilità di scegliere all’interno di un mercato competitivo per davvero, nel loro stesso interesse. Sono troppi anni che aspettano e che pagano il conto in prima persona. Come Octopus Energy vogliamo essere parte attiva in questo processo, ed è per questo che investiremo il tempo che ci separa dall’attuazione della liberalizzazione per essere pronti per affrontarla al meglio”.

L’offerta dedicata ai clienti provenienti dal mercato tutelato dimostra ancora una volta le intenzioni e l’ambizione di Octopus Energy su territorio nazionale. Un investimento convinto e trasparente, che punta come sempre a rendere l’energia pulita accessibile a tutti, contribuendo così alla riduzione del nostro impatto sul pianeta. Per ulteriori informazioni su Octopus Energy Italia, visita https://octopusenergy.it/.