A settembre pronte 531mila assunzioni ma quasi la metà rischia di saltare: le figure più richieste

Le imprese assumeranno di più a settembre 2023, ma ci sono difficoltà nel reperire lavoratori con determinate competenze. Secondo i dati diffusi dal Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere in collaborazione con Anpal, sono 531mila i lavoratori cercati dalle imprese - con un contratto a tempo determinato superiore a un mese o a tempo indeterminato -, solo per il mese di settembre.

Si tratta di 7mila in più (+1,3 per cento) rispetto a quanto programmato un anno fa, rileva il Bollettino, segnalando che per l'intero trimestre settembre-novembre 2023 le assunzioni previste superano di poco 1,4 milioni, in aumento dell'1,9 per cento rispetto all'analogo periodo del 2022.

Più offerte di lavoro ma anche più difficoltà

Dal bollettino si evidenzia inoltre che continua a crescere la difficoltà di reperimento segnalata dalle imprese che coinvolge il 48 per cento delle assunzioni programmate, in aumento di 5 punti percentuali rispetto a dodici mesi fa, con quote comprese tra il 60 per cento e il 70 per cento per molte figure tecnico - ingegneristiche e di operai specializzati.

Il Bollettino diffuso da Unioncamere evidenzia che sono le grandi imprese (con oltre 250 dipendenti) e le piccole imprese (10-49 dipendenti) a coprire completamente l'incremento complessivo rispetto al 2022 delle assunzioni programmate (rispettivamente, con +4,4mila e +4,3mila nel mese e +11mila e +12mila nel trimestre), mentre le imprese di minore dimensione (1-9 dipendenti) prevedono per settembre un calo delle assunzioni (-3mila).

Le figure più ricercate: dove si assume

Il comparto manifatturiero nel complesso programma 99mila entrate a settembre 2023 (dato analogo rispetto a 12 mesi fa) e 275mila entrate nel trimestre (-0,2 per cento). Tra i principali settori manifatturieri si segnalano le previsioni della meccatronica con 25mila contratti a settembre e

69,5mila nel trimestre e dalla metallurgia (20mila e 55mila, rispettivamente). Più distanziate le industrie alimentari (13mila e quasi 40mila) e quelle della moda (11mila e 33mila).

Le costruzioni programmano a settembre 60,5mila assunzioni e 196mila nel periodo settembre-novembre (+3,5mila nel mese e +15mila nel trimestre). Per le imprese dei servizi sono previsti 371mila contratti di lavoro per settembre (+1,0 per cento rispetto a 12 mesi fa) e quasi 989mila nel trimestre (+1,3 per cento sull'analogo periodo del 2022). Previsioni positive soprattutto per i servizi alle persone (111mila contratti nel mese e 238mila nel trimestre), grazie in particolare alle assunzioni nel settore dell'istruzione e servizi formativi privati, e trasporti e logistica (44mila e 126 mila), mentre si collocano su livelli inferiori rispetto allo stesso periodo del 2022 le previsioni di assunzione delle imprese commerciali (59mila nel mese pari a -2,2 per cento rispetto all'anno precedente e 185mila nel trimestre pari a -0,8 per cento) e di quelle del turismo (69mila, cioè -7,3 per cento sul 2022 e 193mila pari a -2,2 per cento).

Il tempo determinato si conferma la forma contrattuale maggiormente proposta con 284mila unità, pari al 53,4 per cento del totale. Seguono i contratti a tempo indeterminato (108mila), i contratti di somministrazione (57mila), gli altri contratti non alle dipendenze (32mila), i contratti di apprendistato (26mila), gli altri contratti alle dipendenze (14mila) e i contratti di collaborazione (11mila). Le imprese dichiarano difficoltà di reperimento per oltre 252mila assunzioni a settembre (il 48 per cento del totale), confermando come causa prevalente la 'mancanza di candidati' con una quota del 31,7 per cento, mentre la 'preparazione inadeguata' si attesta al 12 per cento. I gruppi professionali con mismatch più elevato sono gli operai specializzati (64,2 per cento la quota di entrate difficili da reperire), i conduttori di impianti fissi e mobili (53,2 per cento) e le professioni tecniche (49,5 per cento).

In particolare, dal report diffuso da Unioncamere emerge che le figure più difficili da trovare sono gli attrezzisti, operai e artigiani del trattamento del legno (74,1 per cento e un picco dell'87,7 per cento nel Nord Ovest), gli operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni (73,6 per cento, con un massimo nel Nord Est dell'80,9 per cento), i meccanici artigianali, montatori, riparatori, manutentori macchine fisse e mobili (73,1 per cento, al 76,7 per cento nel Nord Ovest) e i fabbri ferrai costruttori di utensili (72 per cento, ma fino all'81,5 per cento nel Centro). Difficili da reperire anche i tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi (67,5 per cento, che raggiunge il 74,5 per cento nelle regioni centrali), i tecnici in campo ingegneristico (64,2 per cento, con un massimo di 66,5 per cento nel Nord Est), i tecnici della salute (58,9 per cento, al 65,6 per cento nel Centro) e i tecnici della distribuzione commerciale (58,8 per cento, con una punta del

68,3 per cento nel Nord Est).

Cresce il ricorso alla manodopera straniera che passa da 95mila ingressi dello scorso anno, pari al 18,2 per cento del totale entrate, agli attuali 108mila ingressi, pari al 20,4 per cento del totale entrate (+13mila contratti; +13,6 per cento). A ricorrere maggiormente alla manodopera straniera sono i servizi operativi di supporto a imprese e persone (il 35,2 per cento delle entrate programmate è riservato a manodopera straniera), i servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio (32,7 per cento), le industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo (25,8 per cento), i servizi di alloggio ristorazione e turistici (25,7 per cento) e infine le industrie alimentari (25,1 per cento).

A livello territoriale evidenziano maggiori difficoltà di reperimento le imprese delle regioni del Nord Est, dove il 53,4 per cento del personale ricercato è difficile da trovare, una quota notevolmente superiore a quella registrata nel Sud e Isole (43,5 per cento) e nel Centro (45,9 per cento), mentre il valore nel Nord Ovest (47,4 per cento) si mantiene vicino alla media. In particolare, per le principali regioni in termini di flusso di assunzioni emergono le seguenti quote di difficoltà di reperimento: in Lombardia 122mila contratti e difficoltà di reperimento pari a 46,5 per cento, nel Lazio 56mila e 38,0 per cento, per il Veneto 52mila e 54,4 per cento, in Emilia-Romagna 49mila e 51,9 per cento e, infine, in Campania 42mila e 41,0 per cento.

