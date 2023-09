Siisl, ci sono già migliaia di offerte di lavoro: come funziona

Partenza con il "botto" per il nuovo Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (Siisl), la piattaforma pubblica per cercare lavoro operativa da oggi, venerdì 1° settembre. "Poco dopo le 8.00 erano già arrivate oltre mille domande per il Supporto alla formazione lavoro e l'accesso al Siisl", ha sottolineato la ministra del Lavoro, Marina Calderone, che ha commentato l'avvio del portale e il suo funzionamento.

"La piattaforma ha già centinaia di migliaia di posti per corsi di formazione e decine di migliaia offerte di lavoro - ha spiegato al Corriere della Sera - Stiamo avviando un tavolo tecnico permanente con le regioni per fare in modo che la formazione professionale, di competenza regionale, sia più adeguata alla domanda. I numeri a nostra disposizione - dichiara Calderone - ci dicono che possiamo gestire quanti usciranno dal reddito di cittadinanza entro fine anno". La domanda può essere presentata tramite il sito dell'Inps e del ministero del Lavoro, oppure rivolgendosi ai patronati. Vediamo nel dettaglio come funziona.

Come funziona il Siisl

Il portale Siisl, il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, è stato presentato dal ministero del Lavoro nella giornata di giovedì 31 agosto. Sviluppato dall'Inps è parte integrante e obbligatoria della domanda per il supporto formazione e lavoro, la misura introdotta dal governo Meloni per sostituire il reddito di cittadinanza. L'iscrizione prevede anche la compilazione del Patto di attivazione digitale, in cui i richiedenti devono indicare almeno tre agenzie interinali o altri enti autorizzati, per ricevere offerte di formazione e di lavoro adatte ai loro profili professionali.

Sarà poi la piattaforma a mettere in comunicazione le realtà coinvolte attraverso un'unica banca dati, consentendo la cosiddetta interoperabilità di tutte le infrastrutture digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro, compresi patronati e altre agenzie interinali. Accedendo al Siisl i cittadini potranno quindi avere accesso a corsi di formazione, iniziative di volontariato e offerte di lavoro. Sulla medesima piattaforma sarà possibile anche consultare lo stato di erogazione del contributo e i propri percorsi di formazione attivi.

Come presentare la domanda

La piattaforma Siisl è attiva da venerdì 1° settembre e per accedere all'area riservata sarà necessario utilizzare le proprie credenziali del Sistema pubblico di identità digitale (Spid), la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi. A quel punto si può sottoscrivere il Patto di attivazione digitale con la compilazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, l’indicazione degli enti interinali scelti e l’autorizzazione al trattamento dei dati. Una volta terminate tutte le procedure e la compilazione dei dati, il richiedente dovrà poi sottoscrivere il Patto per il servizio personalizzato e aderire a uno dei Programmi di politica attive per i lavoro. L'avvio delle attività coinciderà con l'inizio dell'erogazione del supporto per la formazione e il lavoro, pari a 350 euro al mese. Da gennaio 2024 il contributo sarà esteso anche a chi già percepisce il reddito di inclusione

