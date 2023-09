La tanto attesa riforma delle pensioni probabilmente tarderà ad arrivare per mancanza di fondi da destinare alla previdenza. Il governo però sta mettendo a punto una serie di piccole modifiche da inserire in manovra alle misure attualmente in vigore, con l’intenzione di intervenire anche su Opzione donna, il beneficio che consente alle lavoratrici del settore pubblico e privato di ottenere la pensione di anzianità con requisiti anagrafici più favorevoli rispetto a quelli in vigore. Cosa potrebbe cambiare? Chi potrà andare in pensione con Opzione donna nel 2024? Andiamo per ordine.

Opzione donna, tutte le novità a partire dal 2024

Novità in vista dal 2024 per Opzione donna, il regime sperimentale introdotto con la Riforma pensionistica Maroni nel 2004 e poi via via modificato nel corso degli anni. Con la legge di bilancio 2023, l’opzione è stata prorogata per l’anno in corso, introducendo limiti più stringenti di accesso. Prima di tutto il requisito anagrafico è stato portato da 58 anni (59 anni le autonome) a 60 anni, che diventano 59/58 se la lavoratrice ha uno/due o più figli.

Ai requisiti anagrafici e contributivi (35 anni) si aggiunge poi una "condizione soggettiva". Al momento della domanda la lavoratrice deve trovarsi in una delle seguenti situazioni:

svolgere assistenza da almeno sei mesi al coniuge o a un parente di primo grado o affine convivente con handicap in situazione di gravità;

avere un’invalidità civile di almeno il 74%;

risultare licenziata o dipendente da imprese in crisi.

Con la manovra 2024 queste tre categorie di beneficiarie (caregiver, invalide almeno al 74% e licenziate o dipendenti da aziende in crisi) dovrebbero restare mentre potrebbe essere definitivamente tolto il paletto dei figli per anticipare ulteriormente il pensionamento da 60 a 58 anni.

Opzione Donna, cosa cambia con la manovra 2024

Occhi puntati sulla manovra 2024 che dovrebbe contenere novità importanti sul fronte previdenziale. Appare ormai scontata la proroga di Quota 103 (62 anni di età e 41 di contributi), mentre Ape sociale (l'anticipo pensionistico per i lavori gravosi) e Opzione donna potrebbero essere in parte riviste. La conferma arriva direttamente dal sottosegretario leghista al Lavoro e alle Politiche sociali, Claudio Durigon: "Credo che oggettivamente ad oggi l’obiettivo è quello di confermare quota 103, quota 41 con 62 anni, e vedere come l’Ape social si può allargare", ha dichiarato. Per quanto riguarda Opzione donna, invece, "stiamo valutando come dare un ristoro alle donne. Questo governo non ha gestito Opzione donna come nella maniera precedente, perché crediamo che in quel caso ci sia stato oggettivamente tanto dispendio anche salariale per queste donne: il 30% in meno era davvero un esborso esoso". Il sottosegretario si riferisce al taglio dell’assegno, visto che per accedere al beneficio le lavoratrici devono rinunciare al calcolo di una quota di pensione con il sistema retributivo.

Requisiti più stringenti e assegni troppo bassi hanno spinto sempre meno donne a lasciare il lavoro anticipatamente, basti sapere che nei primi sei mesi del 2023 le pensioni Opzione donna sono state poco più di 7.500, contro le 24.500 dell’intero 2022, con il 40% di queste che ricevono un assegno inferiore ai mille euro (dati Inps). L'obiettivo per il 2024 è quindi quello di coinvolgere fino a diecimila donne in più, anche se l'allargamento della platea potrebbe costare qualche centinaia di milioni.

L’idea del governo sembrerebbe essere quella di estendere per un altro anno Opzione donna e di ampliare la platea delle beneficiarie anche alle donne senza figli, ma si tratta solo di supposizioni, bisognerà attendere la manovra 2024 per averne la certezza assoluta. Un ritorno ai requisiti del 2022 (uscita con 58 anni, 59 per le lavoratrici autonome e 35 di contributi), invece, appare quasi impossibile per mancanza di fondi visto che la legge di bilancio 2024 sembra orientata soprattutto a sostenere le fasce più deboli, con misure come la detassazione delle tredicesime che puntano a mettere qualche soldo in più nelle buste paga degli italiani.

