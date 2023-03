Opzione donna cambia? La nuova ipotesi sull'età e sui figli

Pensioni: ci sono possibili novità in arrivo per opzione donna. Il governo Meloni avrebbe intenzione di apportare alcune modifiche al sistema, con l'obiettivo di ampliare la platea delle beneficiarie - che passerebbe da 2.900 a 13.200 -, una cifra di poco superiore alla metà delle ventimila "esodate" che hanno perso il diritto all'anticipo della pensione dopo la stretta introdotta dalla prima manovra Meloni. La modifica potrebbe essere integrata nel decreto del ministero del Lavoro che riforma il reddito di cittadinanza, secondo quanto riporta Repubblica.

Tuttavia, come già accaduto a dicembre 2022, il principale ostacolo alla realizzazione di questo progetto rimane la questione delle coperture finanziarie. La correzione ipotetica avrebbe un impatto "modesto" sui conti pubblici dell'anno in corso, soprattutto considerando che si partirà a marzo inoltrato, con un valore stimato tra 70-80 milioni di euro. La sfida principale riguarda gli anni futuri, in particolare il 2024, in cui i costi aggiuntivi potrebbero ammontare a 250-320 milioni di euro.

Ma in che modo, in concreto, potrebbe avvenire l'ampliamento della platea delle beneficiarie di opzione donna? Sempre secondo la Repubblica, una possibile soluzione potrebbe essere rappresentata dall'abbassamento dell'età standard per l'uscita anticipata, prevista dalla manovra, dai 60 ai 59 anni per tutte le donne e addirittura ai 58 anni per le lavoratrici che soddisfano alcuni requisiti specifici. In particolare, il nuovo requisito si applicherebbe alle donne con disabilità al 74%, a coloro che hanno assunto il ruolo di caregiver per un familiare da almeno sei mesi, oppure alle donne licenziate o dipendenti di un'azienda in crisi.

In tal modo, sarebbe eliminato il vincolo legato alla presenza di figli, che rappresentava l'unico modo per abbassare l'età di accesso a 58-59 anni, sempre nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa.