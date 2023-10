Pagare alla romana. Sana abitudine conviviale o mezza fregatura?

Un gruppo di amici va a cena in un ristorante. Laura ordina un antipasto e un secondo, Giulio un antipasto, un primo e un dessert a metà, Cristina un primo e un contorno. Uno di loro non tocca vino, gli altri si dividono una bottiglia. Alla fine della cena, al momento di pagare il conto, Giulio dirà: “facciamo alla romana?” e sul tavolo, prima allegro e spensierato, cadrà il silenzio.

Perché si dice “pagare alla romana”

Sull’origine nebulosa dell’espressione “alla romana” si è espressa in due occasioni anche L’Accademia della Crusca. Per chi vive a Roma, pagare alla romana significa una cosa ben precisa: prendere un conto e dividerlo in parti uguali tra tutti i partecipanti, indipendentemente dalla spesa di ciascuno. Ornella Castellana Pollidori, docente e storica della lingua italiana, scrive nel suo articolo per l’Accademia che “Questo pagare/fare alla romana è per ovvii motivi particolarmente diffuso tra i giovani, ma si pratica ormai con naturalezza, in determinate occasioni, a qualsiasi età” e che “L'assenza di esempi d'autore in un dizionario storico della lingua fa supporre normalmente una tradizione soprattutto orale, e quindi popolare, della voce o della formula in questione”.

È innegabile che il momento del conto può mettere in luce le disparità economiche e sociali dei vari commensali in modo sgradevole, indipendentemente dall’età. Quando c’è un gruppo di amici, non è raro che il conto arrivi al tavolo con l’importo già diviso per il totale dei commensali per agevolare i pagamenti separati. Dal punto di vista pratico, pagare alla romana fa risparmiare tempo e pensieri: con una spesa “personalizzata” occorre segnare volta per volta il prezzo dei propri piatti, dividere in quote il bere, fare una somma del totale assicurandosi che sia abbastanza precisa. Un’operazione piuttosto laboriosa che stride con l’idea di stare a tavola e godersi semplicemente i momenti in compagnia. E poi con i piatti e le bottiglie condivise che si fa?

Giulia Motta, content creator romana che si occupa di ristoranti, organizza dei supper club, cene o pranzi in cui chiunque può prenotare il proprio posto, per provare locali e fare nuove amicizie. “Nei miei supper club ho scelto un menu a prezzo fisso che include anche le bevande per evitare di creare disparità e mettere in difficoltà le persone del gruppo. Probabilmente se ci si conosce è più semplice dire che qualcuno del tavolo non pagherà il vino perché non ha bevuto. Ma in un gruppo in cui non c’è confidenza la cosa può creare imbarazzo”.

Un guazzabuglio di ordini e di esigenze diverse

Certo negli anni le esigenze alimentari delle persone si sono andate sempre più diversificando (ad esempio sono aumentate le diagnosi di celiachia). Nel frattempo però, almeno fino all’arrivo del Covid, è anche aumentato il numero di volte in cui si mangia fuori casa. Tra tutti questi clienti c’è chi non beve alcolici, chi segue regimi alimentari specifici, chi ordina sistematicamente il piatto, il prodotto o la bottiglia (caviale? Tartufo? Champagne?) più cara della lista. C’è sicuramente una componente morale e affettiva che impedisce di rimproverare a un amico di aver speso il doppio del proprio ordine: chi se la sente di passare per il tirchio di turno?

Il conto alla romana è sopravvissuto anche alla sparizione dei contanti, che portava con sé il gesto di allungare sul tavolo a fine cena una manciata di banconote spiegazzate e qualche spicciolino. In sostituzione sono nate App come Splitwise o Tinaba che permettono di tenere in ordine le spese (ad esempio durante un viaggio) creando una cassa comune digitale. Altrimenti, se il ristoratore non storce troppo il naso, l’unica via rimane quella dei pagamenti separati con carta.

Pagare alla romana: un esempio pratico

Fabiana Gargioli, maître del ristorante Armando al Pantheon nel centro di Roma, è abituata a relazionarsi con una clientela internazionale e romanissima al tempo stesso. Per loro, ci racconta, non è mai stato un problema effettuare diverse transazioni. “Lo facciamo volentieri, di certo non ci cambia la vita. Gli americani pagano spesso alla romana, non solo gli italiani, soprattutto quelli che si organizzano nei tour”. Da Armando è proprio Fabiana a occuparsi della cantina e della proposta delle bottiglie per i clienti “succede spesso che chi sceglie il vino anticipi che pagherà la bottiglia per il tavolo. Confesso che lo faccio anch’io, soprattutto se mi trovo con persone che non sono ugualmente interessate all’argomento. Se il vino che mi piace costa di più, non mi crea problemi essere io a offrire”.

Dividere tra tutti oppure ognuno paga il suo: significati a contrasto

La questione dei conti di una tavolata è sentita in parecchie culture, lo testimonia il fatto che esistano traduzioni più o meno equivalenti di “pagare alla romana”. Per esempio going Dutch oppure to go Dutch, letteralmente “fare all’olandese” è una formula molto utilizzata nei paesi anglosassoni. Ma c’è un aspetto davvero sorprendente, ovvero che questa espressione può voler indicare sia una cosa che il suo contrario. Stando al Cambridge Dictionary significa “dividere il costo di qualcosa, specialmente un pasto” mentre sul McMillian viene riportato che se “qualcuno fa all’olandese, ognuno di loro paga per i propri piatti e drink”. Dal dibattito online di cui fa menzione anche la Crusca (un esempio qui) si evince che su “pagare alla romana” esiste la stessa fluttuazione, ovvero per alcuni può significare “dividere in parti uguali” e in altri “dividere secondo la spesa di ciascuno”.

Pagare alla romana: buone pratiche per uscirne bene

La domanda infine è d’obbligo: ma quindi pagare “alla romana” è conveniente? La risposta giusta è: dipende. Se dal punto di vista organizzativo, un conto diviso in parti uguali può risolvere il problema dei pagamenti in modo veloce, dall’altra obbliga a spese indiscriminate persone con capacità di spesa diverse. Si risolve tenendo a mente che non si tratta tanto di una questione economica, quanto di sensibilità. Per un conto indolore, ogni persona al tavolo potrà calibrare le proprie portate avendo premura di non scegliere piatti e vini più costosi. Oppure potrà proporsi di pagare un extra per i propri costi supplementari. Infine prima della cena si potrebbe condividere un’idea di budget e cercare di starci più o meno dentro, annunciando che l’intenzione è quella di pagare alla romana per non avere brutte sorprese alla fine. Un annoso problema che si liquida con un po’ di sana comunicazione.