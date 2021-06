Oro In Euro: il brand che ha rivoluzionato il mercato dell’oro

79 punti vendita tra Italia e Svizzera: benvenuti da Oro in Euro, un’azienda in continua espansione che guarda al presente (ma soprattutto al futuro) con concretezza. Radici solide per obiettivi concreti: un brand con un’esperienza pluridecennale nel settore dell’oro e dei diamanti, che dal 2001 a oggi ha sempre operato con passione e costanza. Da compro-oro a gioielleria: anno dopo anno Oro in Euro ha lavorato per distinguersi dall’ immagine stereotipata del compro-oro, ritagliandosene una sempre più nuova e più corrispondente ai desideri dei consumatori.

Tutto questo grazie alla sensibilità del suo fondatore, Nicora Laurenza, che presto capì che la semplice attività di acquisto preziosi non poteva soddisfare totalmente le richieste di mercato. 47 negozi diretti sul territorio italiano, 25 affiliati, 6 sul territorio svizzero; in tutti i punti vendita il servizio di compro-oro è essenziale e viene effettuato con la massima serietà e trasparenza, nel rispetto di tutte le normative in materia di antiriciclaggio.

Oro in Euro sa che molto spesso il vendere i propri preziosi per il consumatore è una necessità dettata da cause di forza maggiore, ecco perché prima della semplice esigenza di monetizzare subito l’oro il rapporto con il cliente è fondamentale. Chiarezza, vicinanza, passione, specializzazione sono infatti i valori fondanti di Oro in Euro in tutti i servizi erogati. L’attenzione ai prezzi è fondamentale: che si tratti di lingotti da investimento, di piccoli monili, o di preziosi che suggellino i momenti più intensi della vita, chiunque trova risposta ai suoi desideri con la serenità di potersi affidare a un brand di grande livello. Una fetta importante del mercato di Oro in Euro risiede anche nella vendita di gioielli rigenerati, i preziosi di seconda mano vengono riportati al loro migliore splendore e venduti a prezzi promozionali.

«Oro in Euro è un brand internazionale che punta tutto alla soddisfazione dei propri clienti – ha dichiarato Nicola Laurenza –– La nostra forza è un gruppo formato dai oltre 100 dipendenti che ogni giorno rappresentano in Italia e in Svizzera il nostro nome. Siamo consapevoli che la soddisfazione totale del cliente è la nostra carta vincente e che solo così possiamo continuare a costruire il nostro futuro. Il nostro pay-off aziendale recita: “I tuoi valori valgono di più”; con il nostro cliente c’è prima di tutto una condivisione di valori e intenti che si basano sulla vicinanza e sulla reciproca fiducia». Un brand con lo sguardo ampio, ma che vuole farsi davvero vicino: Oro in Euro vuole essere un negozio di “prossimità”, in cui il fattore umano è prioritario, il personale è dedicato per consigliare soluzioni su misura.

“Mai come in questo periodo storico ci siamo resi conto di quanto sia bello ricevere un consiglio dal nostro negoziante di fiducia, scambiare due chiacchiere, creare una vera e propria comunità di persone dello stesso quartiere che si conoscono”. La crescita del marchio dunque non è ancora finita. “La nostra attenzione e passione ci hanno permesso di gestire solo nell'ultimo anno 80.000 transazioni, soddisfacendo ben oltre 70.000 clienti e lavoriamo ogni giorno per migliorare ancora di più”. Ha concluso Laurenza. Il 2021 segna ora un ulteriore tassello per Oro In Euro: il traguardo del ventesimo anno vede una riorganizzazione aziendale che passa attraverso la Holding. Un traguardo che porterà grandi cambiamenti in tutti i settori societari e ad una sempre maggiore attenzione alla digitalizzazione dei servizi.