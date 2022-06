Forgiare solide basi per i Paesi “BRICS”, per affrontare il cambiamento climatico globale

I Paesi BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa) hanno recentemente tenuto numerose conferenze ambientali di alto livello e hanno rinnovato il loro impegno congiunto nell'affrontare il cambiamento climatico e promuovere lo sviluppo sostenibile.

Questi Paesi, che rappresentano circa il 42 per cento della popolazione mondiale e un quinto del PIL mondiale, hanno gettato solide basi per la governance internazionale sui cambiamenti climatici attraverso azioni concrete di riduzione del carbonio e una cooperazione pragmatica per una crescita verde.

Praticanti determinati per la riduzione del carbonio

Attribuendo grande importanza nell'affrontare il cambiamento climatico, i Paesi BRICS hanno fissato obiettivi concreti basati sulle circostanze nazionali e ottenuto notevoli progressi nella riduzione delle emissioni di carbonio.

Sulla base del superamento dell'obiettivo per il clima del 2020, promesso alla comunità internazionale, la Cina ha ulteriormente annunciato l'obiettivo e la visione di lottare per raggiungere il picco delle emissioni di anidride carbonica prima del 2030 e raggiungere la neutralità del carbonio prima del 2060.

Nel 2021, il consumo di energia della Cina per unità di PIL era crollato del 26,2% rispetto al 2012. La capacità installata di energia rinnovabile del Paese aveva superato il miliardo di kilowatt e aveva contribuito a un quarto dell'area di rimboschimento appena aggiunta a livello globale.

Per promuovere lo sviluppo a basse emissioni di carbonio, la Cina ha istituito il quadro politico "1+N" per il picco di carbonio e la neutralità del carbonio, sta sviluppando grandi basi eoliche e fotovoltaiche con una capacità installata totale di 450 milioni di kilowatt e costruirà un mercato nazionale del carbone.

In qualità di promotore responsabile della governance climatica internazionale, la Cina ha presentato la sua iniziativa di sviluppo globale per accelerare l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, che include i cambiamenti climatici e lo sviluppo verde come una delle otto aree prioritarie per la cooperazione. Rafforzerà inoltre il sostegno ai Paesi in via di sviluppo nel campo dell'energia verde.

Pienamente impegnato nella lotta agli impatti negativi dei cambiamenti climatici, il Brasile ha aumentato le sue ambizioni di mitigazione, fissando un nuovo obiettivo per ridurre le emissioni di gas serra del 50% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005.

Ha inoltre deciso di eliminare la deforestazione illegale entro il 2028, ripristinare e piantare 18 milioni di ettari di foreste entro il 2030 e ha lanciato un programma nazionale per la riduzione delle emissioni di metano.

Aderendo ai principi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dell'Accordo di Parigi, la Russia si è impegnata a raggiungere la neutralità del carbone entro il 2060, promuovendo una sostanziale ristrutturazione dei suoi settori industriali ed energetici.

Prevede di aumentare l'utilizzo del gas associato e di introdurre un programma su larga scala relativo alla modernizzazione ecologica e all'efficienza energetica in tutti i settori. Sta anche costruendo infrastrutture per la produzione di idrogeno da utilizzare come materia prima e vettore energetico.

L'India ha annunciato di ridurre la propria intensità di carbonio del 45% entro il 2030 e di raggiungere le emissioni nette zero entro il 2070. Ha anche lanciato un progetto per generare idrogeno da fonti di energia verde al fine di fornire alternative ai combustibili fossili e ha aumentato il tasso di copertura di aree di rimboschimento al 24,62 per cento.

Come altri Paesi BRICS, il Sudafrica ha sviluppato una strategia a lungo termine per una crescita verde. Il Paese ha promesso di anticipare il picco delle emissioni di un decennio e sta lavorando a piani dettagliati per consentire una transizione giusta verso un'economia a basse emissioni di carbonio e una società resiliente al clima.

"I Paesi BRICS, in quanto forza importante nell'affrontare il cambiamento climatico, hanno contribuito con la loro parte alla risposta climatica globale", ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin.

“Questi Paesi hanno collaborato tra loro per la condivisione delle informazioni politiche impegnandosi nel dialogo e negli scambi su politiche, misure e azioni specifiche adottate per attuare i rispettivi obiettivi climatici”, ha aggiunto Wang.

Partner attivi per una crescita verde e sostenibile

Al recente incontro ad alto livello dei Paesi BRICS sui cambiamenti climatici, è stata rilasciata una dichiarazione congiunta in cui si esortano tutte le parti ad aderire al multilateralismo e concentrarsi su azioni concrete per il clima.

La dichiarazione ha sottolineato che i Paesi sviluppati dovrebbero assumere un ruolo guida nell'intensificare le azioni di mitigazione, l'ambizione e la fornitura di finanziamenti per il clima, e rispettare il diritto allo sviluppo e lo spazio politico dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in transizione.

Impegnati a rafforzare la cooperazione sui cambiamenti climatici, i Paesi BRICS si scambieranno informazioni a più livelli nei settori dell'energia pulita, della tecnologia a basse emissioni di carbonio, della costruzione di infrastrutture sostenibili e resilienti, del mercato del carbone e dell'adattamento ai cambiamenti climatici.

Promuoveranno inoltre congiuntamente la ricerca politica sulla crescita verde, la cooperazione tecnologica e i progetti pilota e promuoveranno la transizione e il potenziamento delle strutture energetiche, delle risorse, industriali e di consumo.

"I Paesi BRICS hanno fatto sentire la loro voce per il miglioramento del sistema globale di governance climatica", ha affermato Wang, "la Cina è pronta a lavorare con i suoi colleghi membri per assumersi la responsabilità dei Paesi BRICS e offrire la sua soluzione e il suo contributo alla cooperazione globale sul clima".

Nel 2015, i Paesi BRICS hanno avviato la New Development Bank, che mira a diventare una banca di sviluppo globale nella mobilitazione di risorse per le infrastrutture e lo sviluppo sostenibile.

La banca offrirà 30 miliardi di dollari USA per sostenere i suoi membri nel periodo 2022-2026, circa il 40% dei quali sarà destinato a progetti che contribuiscono alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici.

"Gli investimenti futuri dovranno essere più intelligenti, più sostenibili e resistenti al clima", ha affermato Marcos Troyjo, presidente della banca, osservando che la banca continuerà ad espandere i suoi membri in modo graduale ed equilibrato.

Sottolineando l'importanza del meccanismo BRICS nella governance internazionale, Andrey Gubin, professore associato presso l'Università Federale dell'Estremo Oriente della Russia, ha affermato che i BRICS "consentiranno di concentrarsi sui problemi di sviluppo irregolare, esaurimento delle risorse, degrado ambientale, cambiamento climatico, diffusione di malattie pericolose, che devono essere affrontate solo attraverso gli sforzi della comunità mondiale".