Cosa cambia da oggi per chi paga spesso con bancomat e carte di credito

Nelle tabaccherie torna la possibilità di pagare tramite Pos, secondo quanto ha stabilito l'agenzia delle dogane con un provvedimento che ha cancellato l'esenzione introdotta dall'ente stesso il 25 ottobre scorso. Nello specifico, l'agenzia guidata dallo scorso gennaio da Roberto Alesse ha reintrodotto l'opzione dei pagamenti elettronici per l'acquisto di alcuni prodotti nelle tabaccherie, da sigari e sigarette al tabacco sfuso, dai francobolli alle marche da bollo di qualsiasi cifra: i clienti, quindi, possono effettuare la transazione con carte di credito, bancomat o altri pagamenti elettronici. In Italia i rivenditori di sali e tabacchi autorizzati dall'agenzia delle dogane sono circa 50mila. Oltre alla vendita di sigarette, francobolli postali e marche da bollo per documenti, le tabaccherie fungono da rivenditori ufficiali di gratta e vinci, lotto e giochi di scommesse.

Cosa cambia, dunque? Per i prodotti di tabaccheria l'esercente è obbligato a fornire al cliente il Pos come alternativa all'uso del contante. L'assenza di deroghe ha spianato la strada al ritorno delle doppie sanzioni introdotte dal governo Draghi il 30 giugno di un anno fa e non modificate dal governo Meloni. Il rifiuto all'uso dei pagamenti elettronici comporta una sanzione fissa di 30 euro, a cui si somma il 4% del valore della transazione.

Le dogane giustificano la reintroduzione dell'obbligo del dispositivo elettronico nelle tabaccherie con l'elevata dinamicità del mercato dei pagamenti digitali: a spingere l'agenzia all'inversione hanno contribuito i monitoraggi sulle tecnologie e sugli attori che erogano il servizio Pos, come gli intermediari bancari e finanziari.

I pagamenti digitali non comportano oneri aggiuntivi per gli esercenti, per effetto di tariffe piatte a prescindere dal numero di transazioni operate e per la possibilità di rimborsi sulle commissioni anche per i pagamenti inferiori ai 10 euro. Secondo la determinazione delle dogane, pubblicata poche ore fa e diventata immediatamente operativa, "le soluzioni contrattuali presenti sul mercato permettono di superare la criticità a suo tempo rappresentata dagli operatori del settore".

