L'ordine di Putin: "Entro fine mese il gas deve essere pagato in rubli"

Tre giorni. A tanto ammonta il tempo che il presidente russo Putin intende concedere ai Paesi da lui catalogati come "ostili" perché si adeguino alla sua volontà di ricevere pagamenti per le forniture di gas solo in rubli. Una controrisposta alle sanzioni e al drammatico deprezzamento della moneta russa. Putin ha ordinato al Governo, alla Banca Centrale e a Gazprom "di attuare entro il 31 marzo le disposizioni che prevedono l'uso del rublo per i pagamenti delle forniture di gas", secondo quanto ha riferito Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino.

Dovranno quindi essere attuate una serie di misure "per modificare la valuta di pagamento delle forniture di gas naturale ai Paesi dell'Unione Europea e ad altri Paesi che hanno introdotto misure restrittive nei confronti dei cittadini della Federazione Russa e delle persone giuridiche russe".

Mosca promette "vendetta" davanti a un rifiuto del pagamento in rubli. Il portavoce del Cremlino, riporta la Tass, non si è sbottonato su quali provvedimenti potrebbe prendere, osservando che questi "problemi dovrebbero essere risolti man mano che si sviluppano". "Ma di sicuro non forniremo gas gratuitamente, questo è certo. È quasi impossibile fare beneficenza nella nostra situazione", ha dichiarato Peskov.

Intanto il prino "no" arriva dal'Eni, per voce dell'amministratore delegato Claudio Descalzi, secondo quanto riporta l'Agenzia Bloomberg. "Eni non ha rubli. I contratti prevedono il pagamento del carburante in euro e i contratti dovrebbero essere modificati per cambiare i termini", ha poi affermato sottolineando che "l'Europa dovrebbe guardare all'Africa per più forniture di gas".