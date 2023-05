"Pago dopo": tutti i rischi della nuova moda del "pay later"

Chi non ha mai fatto un acquisto rateale a zero interessi? E chi non ha mai approfittato di una dilazione di pagamento per comprare un bene o un servizio che altrimenti non si sarebbe mai potuto permettere? Il buy now, pay later è sempre più diffuso, tanto che, secondo le recenti stime di Banca d'Italia, nel 2025 questo sistema rappresenterà, nel nostro Paese, il 5% delle transazioni nell'e-commerce e il 2% nei negozi fisici. Un aumento che preoccupa e fa riflettere su quanto sia complesso il rapporto con il denaro e con il desiderio di averne. "A ben vedere - osserva Andrea Unger, quattro volte Campione del mondo di trading - si tratta degli stessi stimoli che muovono le persone quando prendono decisioni in merito ai propri investimenti". Molte volte infatti, chi approccia agli investimenti con il desiderio di far fruttare il gruzzoletto faticosamente messo da parte, è mosso da emozioni simili a quelle di chi ricorre al buy now, pay later, dove il refrain è voglio quell'oggetto e lo voglio subito.

"L'approccio psicologico è lo stesso - spiega Unger - le persone sono mosse e invogliate dalle percentuali di guadagno promesse e non tengono nel giusto conto i rischi che inevitabilmente si possono correre. Il risultato è che spesso finiscono con l’essere ingannate e si ritrovano con in mano un pugno di mosche. Analogamente a chi si affida al pago dopo e poi fa fatica a onorare i propri impegni. Il 42% dei cittadini inglesi, secondo quanto risulta da un sondaggio commissionato dall'organizzazione Citizen Advice, si è gravemente indebitato dovendo poi ricorrere all'aiuto di amici o parenti o chiedendo anticipi di stipendio. Purtroppo si tratta di un fenomeno che anche in Italia va assumendo proporzioni simili, colpendolo soprattutto la fascia di età 18-34 anni, che risulta essere particolarmente vulnerabile".

Sbagliato dunque non pensare alle conseguenze, che si tratti di acquisti da pagare “a babbo morto” o di investimenti con percentuali di guadagno che rappresentano un vero e proprio specchietto per le allodole: "Mi capita spesso di incontrare persone che pensano al trading come ad un mezzo utile per fare soldi in maniera semplice e automatica, considerandolo un bancomat perennemente disponibile - sottolinea Unger - le cose però non stanno affatto così. Sui mercati finanziari non ci si butta a capofitto pensando di poter monetizzare e di diventare finalmente ricchi, altrimenti si finisce con il sottovalutare i rischi. Nello shopping, immaginando di poter comunque affrontare le spese, mentre nel trading, non valutando la possibilità di perdere i propri investimenti". Ma le analogie di due mondi solo apparentemente distanti tra loro non finiscono qui: "Penso al concetto di dipendenza -dice Unger - lo shopping compulsivo ha ormai evidenze scientifiche. Ma anche gli investimenti hanno un processo mentale simile. Investo per fare soldi e con quei soldi potrò comprare tutto quello che ho sempre sognato. Un ragionamento che sfocia nella frenesia di accumulare ricchezza per riscattarsi socialmente, per raggiungere obiettivi fino a poco tempo prima solo immaginati, per dimostrare agli altri di contare, di essere capaci. Non a caso, nei due fenomeni rientra anche quella che, in tempi moderni, viene definita FOMO, cioè la paura di essere tagliati fuori, di perdere opportunità nell'interazione sociale. Voglio essere a pieno diritto riconosciuto da chi mi frequenta e per questo vado oltre le mie possibilità".

La paura di perdere l'attimo è il vero pericolo da scansare: "Nel trading - conclude Unger - non bisogna mai inseguire il colpo di fortuna o temere di perdere il famoso treno che non passerà più. Piuttosto, è importante capire verso quale direzione stia andando quel treno. Per questo, occorre affidarsi a professionisti del settore. Il fai da te o l'impulsività sono assolutamente da scartare. Sempre e soprattutto quando i mercati sono volatili. Da qui, tre regole d'oro da seguire. La prima è di controllare le emozioni e non farsi dominare da atteggiamenti ossessivi. La seconda è di tenere sempre in considerazione eventuali perdite e affidarsi ad un metodo di trading sistematico. La terza è di operare in maniera ben diversificata così da evitare il rischio di esporsi troppo sul mercato".