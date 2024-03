Cosa succede

PagoPa, l'Antitrust frena sulla cessione: "Deve avvenire con una gara"

Secondo una norma contenuta nel decreto Pnrr le quote della piattaforma dovrebbero finire al 51% alla Zecca della Stato e per la restante parte a Poste Italiane. Ma per l'autorità ci sono delle "criticità concorrenziali". E protestano anche le banche