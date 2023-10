Pane fino a oltre 5 euro al chilo: dove costa di più

Pane, quanto mi costi. Dal grano al prodotto finito, il prezzo aumenta di oltre 17 volte: una forbice che non è mai stata così ampia. Lo rileva un'analisi di Coldiretti sull'inflazione media nei primi otto mesi dell'anno, diffusa al villaggio contadino di Roma in occasione della giornata mondiale dell'alimentazione. Un chilo di grano viene pagato oggi agli agricoltori circa 24 centesimi, il 32% in meno rispetto allo scorso anno, segnala l'organizzazione agricola sulla base di una sua analisi su dati Ismea e dell'Istat sull'inflazione media nei primi otto mesi del 2023, in confronto con lo stesso periodo del 2022. La stessa quantità di pane viene venduta ai consumatori a prezzi che variano dai 3 ai 5 euro a seconda delle città, con un rincaro che arriva fino al +20%.

Secondo l'indagine di Coldiretti, sulla base di proprie elaborazioni su dati dell'osservatorio prezzi del ministero dello sviluppo economico ad agosto, a Napoli una pagnotta da un chilo costa 2,26 euro. Tra le città citate dall'associazione c'è poi Roma: nella capitale una pagnotta da un chilo costa in media 3,25 euro. A seguire si trova Palermo: il capoluogo siciliano supera la soglia dei 4 euro e arriva a 4,14 euro al chilo, sempre in media. A Milano, invece, la stessa tipologia di pane, una pagnotta da un chilo, secondo i dati di Coldiretti costa 4,33 euro. La città più cara tra quelle riportate da Coldiretti è Bologna: qui una pagnotta costa 5,14 euro.

L'incidenza del costo del grano sul prezzo del pane, spiega Coldiretti, diventa sempre più marginale, tanto da essere scesa ampiamente sotto il 10% in media, come dimostra anche l'estrema variabilità delle quotazioni al dettaglio, mentre quelle del grano sono influenzate dalle quotazioni internazionali. Malgrado il calo dei raccolti del 10% a causa dei cambiamenti climatici abbia limitato la disponibilità di prodotto in Italia, "il grano viene oggi sottopagato agli agricoltori", afferma Coldiretti. Questo "a causa delle manovre di chi fa acquisti speculativi sui mercati esteri di grano da 'spacciare' come pane made in Italy", si legge nella nota dell'associazione.

Per questo motivo Coldiretti chiede di introdurre anche per pagnotte e panini l'obbligo dell'indicazione dell'origine del grano impiegato, come accade per la pasta: in etichetta se confezionato, o sul libro degli ingredienti se non confezionato. Infine Coldiretti segnala che i consumi sono crollati al minimo storico ad appena 80 grammi a testa al giorno, con un calo del 33% in poco più di un decennio.

